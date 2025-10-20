Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor - Son Dakika
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

20.10.2025 16:29
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 'Libya davası' kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıl hapis cezası nedeniyle yarın cezaevine girecek. Sarkozy, Paris'teki La Sante Cezaevi'nde 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 'Libya davası' olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle yarın cezaevine gireceği bildirildi.

SARKOZY, YARIN CEZAEVİNE GİRİYOR

Fransa basını, 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceğini duyurdu.

PENCERELİ HÜCREDE KALACAK

'Libya davası' olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevine girecek olan Sarkozy'nin, 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacağı kaydedildi.

NICOLAS SARKOZY KİMDİR?

28 Ocak 1955 yılında Paris'te doğdu. Babası Pál Sárközy de Nagybocsa (Macarca Nagybocsai Sárközy Pál) Macardır, annesinin babası Benico Mallah (aslı adı: Aron Mallah) kökeni ortaçağda İspanya'dan Osmanlı'ya sığınmış olan Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır. Édouard Balladur Hükümeti'nde Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü oldu.

1995 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Édouard Balladur'ü destekledi ve kampanya sözcülüğünü üstlendi. Jean-Pierre Raffarin'in ilk hükümeti (2002-2004) ve Dominique de Villepin Hükümeti'nde (2005-2007) İçişleri Bakanı ve hükümetin iki numaralı ismi olarak görev yapan Sarkozy, 2004 yılında 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümeti'nde Maliye Bakanı oldu.

2007-2012 ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

16 Mayıs 2007 tarihinde Jacques Chirac'ın yerine Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Sarkozy 2 Şubat 2008'de eski İtalyan manken Carla Bruni ile 3. evliliğini yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması taraftarı olmadığını açıkça ifade etmiştir.

2012 yılında Senato'dan geçirdiği Ermeni Soykırımını İnkarının Cezalandırılması Yasası, Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir. 21-22 Nisan 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turuna katılan 10 aday arasında %28.63 oy alan Sosyalist parti adayı François Hollande'nin ardından %27.18 oy ile ikinci tura kalmıştır. 5-6 Mayıs 2012 Tarihlerinde yapılan 2. tur sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların %51.9'nu alan Sosyalist Parti adayı François Hollande'ye karşı kaybetmiştir.

Cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından Anayasa Konseyi tabii üyesi olarak göreve başlamış ancak 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden istifa etmiştir. 29 Kasım 2014 tarihinde UMP genel başkanlığına seçilmiştir.

Kaynak: DHA

