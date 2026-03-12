Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor - Son Dakika
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor

12.03.2026 10:22
İran'ın Körfez kentlerine yönelik saldırıları sürerken Dubai'deki büyük finans kuruluşları güvenlik önlemlerini artırdı; Goldman Sachs, Citigroup ve Standard Chartered çalışanlarına ofisleri terk edip uzaktan çalışma talimatı verdi.

İran'ın Körfez kentlerine yönelik saldırıları sürerken Dubai'de faaliyet gösteren küresel finans kuruluşları güvenlik önlemlerini artırdı. Bloomberg'in aktardığına göre bazı büyük bankalar çalışanlarına ofislerden uzak durmaları ve uzaktan çalışmaları yönünde talimat verdi.

OFİSLER BİR BİR BOŞALIYOR

Goldman Sachs ve Citigroup başta olmak üzere birçok finans kuruluşu, artan güvenlik riskleri nedeniyle çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki ofislerine gitmek isteyen çalışanların önceden izin almasını isterken, Citigroup çalışanlarına gönderdiği notta "Ofisten uzak, en yakın güvenli yere gidin. Yeni bir duyuruya kadar evden çalışın" talimatını verdi. Kaynaklara göre Standard Chartered da Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ve çevresinde çalışan personelinden ofisleri terk etmelerini istedi.

İRAN TEHDİDİ SONRASI KRİTİK ADIM

Kararların, İran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını artırdığı bir dönemde alınması dikkat çekti. Associated Press'in haberine göre İran'ın ortak askeri komutanlığı, bölgede faaliyet gösteren bankalar ve finans kurumlarının hedef alınabileceğini duyurdu.

Bloomberg'e göre bazı Wall Street bankaları savaşın başlamasından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı tanıyordu. Bazı kurumların ise çalışanlarına geçici olarak ülkeyi terk etme seçeneği sunduğu belirtildi. Citigroup yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çalışanlarının büyük bölümünün halihazırda uzaktan çalıştığını ve güvenlik gerekçesiyle tamamen uzaktan çalışma modeline geçildiğini bildirdi.

DUBAİ FİNANS MERKEZİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dubai Finans Merkezi olarak bilinen Dubai International Financial Centre (DIFC), 2004 yılında kurulan ve Orta Doğu'nun en önemli finans merkezlerinden biri olarak kabul edilen bir ekonomik bölgedir. Dubai'nin iş merkezinde, Burj Khalifa ve Downtown Dubai'ye yakın bir konumda yer alan DIFC, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeye finansal hizmet sunan küresel bir merkez olarak faaliyet göstermektedir.

DIFC'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin genel hukuk sisteminden farklı olarak İngiliz hukukuna benzer bağımsız bir yasal çerçeveye sahip olmasıdır. Bölgenin kendi mahkemeleri ve finansal düzenleyici kurumu bulunur. Dubai Financial Services Authority (DFSA) finans kuruluşlarını denetlerken, DIFC Courts ise ticari ve finansal uyuşmazlıkları çözen özel mahkemeler olarak görev yapmaktadır.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN BANKALARI FAALİYET GÖSTERİYOR

Dubai Finans Merkezi'nde dünyanın önde gelen bankaları ve finans kuruluşları faaliyet göstermektedir. Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi küresel bankalar Orta Doğu operasyonlarının önemli bir kısmını bu merkezden yürütmektedir. Bölgede dört binden fazla şirket ve on binlerce çalışan bulunurken yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, sigorta, fintech ve İslami finans gibi alanlarda yoğun faaliyet gösterilmektedir.

DIFC, Dubai ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturmakla kalmayıp Körfez bölgesindeki sermayenin uluslararası piyasalara yönlendirilmesinde de kritik bir rol oynamaktadır. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir finans köprüsü olarak görülen merkez, Orta Doğu'nun küresel finans sistemiyle bağlantısını sağlayan en önemli ekonomik merkezlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

