Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı - Son Dakika
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Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı

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Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
22.07.2025 16:40
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Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
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Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova'da tutuklanmasının ardından bu ülke ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini durdurduklarını açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yaptığı tehditkar açıklamalara dikkat çekerek, "Bu artık bireysel bir duruş değil, devlet politikasıdır" dedi.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) aleyhine söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Kosova'da tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"KOSOVA İLE NORMALLEŞME SÜRECİNİ DURDURUYORUZ"

Kosova yönetiminin hukuku kötüye kullandığı iddia eden Petkovic, "Popovic serbest kalana kadar Kosova ile normalleşme sürecini durduruyoruz." ifadesini kullandı. İddialarını daha da artıran Petkovic, Popovic'in "kaçırıldığını" savunarak, UÇK söylemlerinde yanlış bir şey olmadığını öne sürdü. Kosova ile diyalog sürecini durduklarına ilişkin gerekli tüm Avrupa Birliği (AB) temsilcilerini de bilgilendirdiğini aktaran Petkovic, Sırpların küçük düşürülmeye çalışıldığını iddia etti.

Sırbistan, Kosova ile normalleşme sürecini durdurduğunu duyurdu
Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic

KOSOVA BAŞBAKANI: BU ARTIK BİREYSEL BİR DURUŞ DEĞİL, DEVLET POLİTİKASI

Kosova Başbakanı Albin Kurti, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Popovic'in, Kosova yargı kurumlarınca profesyonelce ve insan haklarına dair ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele gördüğünü belirtti.

Kurti, Belgrad yönetiminin nefret ve çatışmayı desteklediğini ifade ederek, "Sırbistan Cumhurbaşkanı ve ordusunun başkomutanı Aleksandar Vucic'in yaptığı açıklamalar tehditkar, istikrarsızlaştırıcı ve tamamen kabul edilemezdir. Bir Cumhurbaşkanı ve başkomutan kamuoyuna yönelik çatışmayı kışkırtıcı bir dille tehditler savuruyorsa, bu artık bireysel bir duruş değil, devlet politikasıdır." dedi.

Sırbistan, Kosova ile normalleşme sürecini durdurduğunu duyurdu
Kosova Başbakanı Albin Kurti

"AMAÇLARI GERİLİMİ ARTIRMAK VE PROVOKASYON YARATMAK"

AB, NATO ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunan Kurti, Kosova ve Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için kampanya yürüten Vucic'e karşı açık ve kararlı şekilde tepki gösterilmesini talep etti. Kurti, "Kosova halkının en kutsal değeri olan UÇK'ye yönelik bu tür saldırılar, açıkça eşgüdümlü açıklamalardır ve amaçları gerilimi artırmak ve provokasyon yaratmaktır. Bu tür açıklamalar Balkanlar'daki barış ve güvenlik için doğrudan tehdittir ve göz ardı edilmemelidir." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Popovic, Kosova'da yaptığı bir konuşmada, UÇK'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle, Kosova makamlarınca 18 Temmuz'da gözaltına alınıp, 20 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova Başbakanı Kurti'nin "anlayış duygusunu" kaybettiğini savunarak, "Sırbistan, her zaman barış ve istikrarı koruyacaktır ancak bu duruma ilişkin cevabımız güçlü olacaktır." görüşünü paylaşmıştı.

Sırbistan, Kosova ile normalleşme sürecini durdurduğunu duyurdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic,

Bu arada, Popovic'in tutuklanması, Kosova ile Sırbistan arasında yeni gerginlik yaşanabileceği endişelerine yol açtı. Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor. AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol aranıyor.

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Sırbistan, Politika, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı - Son Dakika

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