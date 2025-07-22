Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) aleyhine söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Kosova'da tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"KOSOVA İLE NORMALLEŞME SÜRECİNİ DURDURUYORUZ"

Kosova yönetiminin hukuku kötüye kullandığı iddia eden Petkovic, "Popovic serbest kalana kadar Kosova ile normalleşme sürecini durduruyoruz." ifadesini kullandı. İddialarını daha da artıran Petkovic, Popovic'in "kaçırıldığını" savunarak, UÇK söylemlerinde yanlış bir şey olmadığını öne sürdü. Kosova ile diyalog sürecini durduklarına ilişkin gerekli tüm Avrupa Birliği (AB) temsilcilerini de bilgilendirdiğini aktaran Petkovic, Sırpların küçük düşürülmeye çalışıldığını iddia etti.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic

KOSOVA BAŞBAKANI: BU ARTIK BİREYSEL BİR DURUŞ DEĞİL, DEVLET POLİTİKASI

Kosova Başbakanı Albin Kurti, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Popovic'in, Kosova yargı kurumlarınca profesyonelce ve insan haklarına dair ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele gördüğünü belirtti.

Kurti, Belgrad yönetiminin nefret ve çatışmayı desteklediğini ifade ederek, "Sırbistan Cumhurbaşkanı ve ordusunun başkomutanı Aleksandar Vucic'in yaptığı açıklamalar tehditkar, istikrarsızlaştırıcı ve tamamen kabul edilemezdir. Bir Cumhurbaşkanı ve başkomutan kamuoyuna yönelik çatışmayı kışkırtıcı bir dille tehditler savuruyorsa, bu artık bireysel bir duruş değil, devlet politikasıdır." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti

"AMAÇLARI GERİLİMİ ARTIRMAK VE PROVOKASYON YARATMAK"

AB, NATO ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunan Kurti, Kosova ve Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için kampanya yürüten Vucic'e karşı açık ve kararlı şekilde tepki gösterilmesini talep etti. Kurti, "Kosova halkının en kutsal değeri olan UÇK'ye yönelik bu tür saldırılar, açıkça eşgüdümlü açıklamalardır ve amaçları gerilimi artırmak ve provokasyon yaratmaktır. Bu tür açıklamalar Balkanlar'daki barış ve güvenlik için doğrudan tehdittir ve göz ardı edilmemelidir." diye konuştu.