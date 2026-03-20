Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

20.03.2026 13:54
İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı (21) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

SALDIRI SIDDİK SOKAK'TA MEYDANA GELDİ

Olay, dün gece saatlerinde Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İçerisinde rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Genç futbolcumuzun vefatı ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ: YENİ SEVGİLİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı öğrenildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun yaklaşık iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığı bilgisi de daha önce kamuoyuna yansımıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

