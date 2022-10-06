Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu - Son Dakika
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Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu

06.10.2022 14:51

Bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri açıklandı. Buna göre eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu. Feyzioğlu, 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştu. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

DİĞER BÜYÜKELÇİLİK VE TEMSİLCİ ATAMALARI

  • Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal,
  • Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı,
  • NATO Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü,
  • Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş,
  • Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes,
  • Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal,
  • Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman,
  • Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz,
  • Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan,
  • Vatikan Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş,
  • Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan,
  • Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer,
  • Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz getirildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

  • Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici,
  • Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay,
  • Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan,
  • Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu,
  • Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca,
  • Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı,
  • Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım,
  • Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel,
  • Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı,
  • Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar,
  • Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak,
  • Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder,
  • Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör,
  • Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak,
  • Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir,
  • Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin,
  • Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli,
  • Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç,
  • Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran,
  • Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen,
  • Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür,
  • Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu,
  • Brezilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça,
  • Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu,
  • Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç,
  • Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan,
  • Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç atandı.
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Son Dakika Dünya Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu - Son Dakika


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