Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı - Son Dakika
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Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı

10.07.2022 13:08

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da vatandaş protestoların dozunu artırarak devlet başkanlığı yerleşkesine girip, başbakanın evinin yaktı. Verilen sert tepkiler sonrası Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceği duyuruldu.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kolombo'da bir araya geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ETEŞ AÇTI

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

YATAK ODASINA VE HAVUZA GİRDİLER

Başkanlık sarayına giren hükümet karşıtı göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

BAŞBAKANIN EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkentteki Başbakan Ranil Wickremesingh'in evi de protestocular tarafından ateşe verildi.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYE HAZIR

Başbakan Ranil Wickremesingh istifa etmeye hazır olduğunu bildirdi. Asya basınındaki haberlere göre, geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği ifade edildi. Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı. Başbakanlık Sözcüsü Dinouk Colambage'ın, Wickremesinghe'nin liderlere yaptığı konuşmada, tüm partilerin yeni bir hükümet kurmakta hemfikir olduğu zaman istifa edeceğini açıkladığını belirtti.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

DEVLET BAŞKANI 13 TEMMUZ'DA İSTİFA EDECEK

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu. Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı. Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

ELEKTRİK KESİNTİLERİ GÜNDE 13 SAATİ BULDU

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

PROTESTOLARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da beklenen karar: Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifasını verecek

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

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Kaynak: AA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı - Son Dakika
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