Starmer: Gazze'de insani felaket boyutlarına ulaştı - Son Dakika
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Starmer: Gazze'de insani felaket boyutlarına ulaştı

Starmer: Gazze\'de insani felaket boyutlarına ulaştı
25.07.2025 12:20
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İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'deki durumu insani felaket olarak nitelendirdi ve ateşkes çağrısı yaptı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak "Durum, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Starmer, "Gazze'de yaşanan acı ve açlık, anlatılamaz ve savunulamaz boyuttadır. Durum uzun süredir ciddi olmakla birlikte, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa liderleriyle acil bir görüşme yapacağını duyuran Starmer, "Kalıcı barış için gereken tüm adımları bir araya getirme çabası içindeyken, can kayıplarını derhal durdurmayı ve insanların acilen ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini konuşacağız. İsrail'in bu durumu ivedilikle değiştirmesi ve gerekli yardımın Gazze'ye hızla ulaştırılmasını sağlaması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz" dedi.

Starmer, böyle zamanlarda umutlu bir geleceği hayal etmenin güç olduğunu vurgulayarak, "Buna rağmen, tüm tarafları samimiyetle, hızla ateşkese ulaşmaya ve Hamas'ı rehineleri koşulsuz serbest bırakmaya davet ettiğimi tekrar yinelemeliyim. ABD, Katar ve Mısır'ın bu hedefe yönelik çabalarını destekliyoruz. Filistin halkının bir devlete sahip olmasının vazgeçilmez bir hak olduğunu açıkça belirtiyoruz. Bir ateşkes, Filistin devletinin tanındığı ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ile güvenliği teminat altına alacak iki devletli bir çözüme giden yolu açacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Starmer: Gazze'de insani felaket boyutlarına ulaştı - Son Dakika

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