Sudan'da devam eden iç savaş İran'ın mücade alanı olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Sudan'da devam eden iç savaş İran'ın mücade alanı olmaya devam ediyor

Sudan\'da devam eden iç savaş İran\'ın mücade alanı olmaya devam ediyor

Sudan'da iki yılı aşkın süredir diğer taraflarla iç savaşta Iran'ın Sudan ordusuna desteği devam ediyor. Bugüne kadar devam eden desteklerle Tahran'ın Sudan'daki askeri çatışmalardaki desteği, ,radikal gruplara ve ihvan birliklerini mühimmat ve donanımla desteklemesini sağlamak şeklinde oldu.

12.05.2025 11:34  Güncelleme: 11:38
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Amerikalı kaynaklar ve İran içindeki yerel kaynaklar, Tahran'ın Sudan'a, ordu komutanı ve Port Sudan otoritesini temsil eden Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan'ın güçlerine destek vermek üzere birden fazla silah ve insansız hava aracı sevkiyatı yaptığını belgelendirdi.

İç savaştan önce Sudan ile İran arasındaki ilişkiler tamamen kesilmişti; ancakdarbeci general Burhan, askeri gücünün zayıflaması ve iç savaşta ağır kayıplar vermesinin ardından daha fazla mühimmat ve yeni savaş teknolojisine ihtiyaç duyarak askeri destek almak için Tahran'a yöneldi.

Silah Taşıyan Sevkiyat Uçakları Tespit Edildi

Muhalif "Iran International" sitesi, geçen Nisan ayında İran Devrim Muhafızları'nın 17 Mart'ta, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait "Fars Air Qeshm" şirketine ait bir uçakla Sudan'a yeni bir silah sevkiyatı gerçekleştirdiğine dair bilgiler paylaştı. Avrupalı bir istihbarat kaynağı, bahsi geçen İran şirketine ait Boeing 747 uçağının Port Sudan'dan havalandıktan birkaç saat sonra başkent Tahran'a indiğini ve uçağın esasen Tahran'dan Sudan'a gitmek üzere kalktığını belirtti. İran muhalifi siteye göre, Devrim Muhafızları'na ait uçaklar genellikle tespit edilmemek için radar sistemlerini kapatıyor; ancak "FlightRadar24" verileri, söz konusu uçağın gerçekten Tahran'dan Port Sudan'a uçtuğunu doğruluyor.

İranlı kaynaklar, uçağın içinde silah, askeri teçhizat ve çeşitli insansız hava aracı modelleri taşıdığını ve bunların Burhan güçlerine teslim edilerek iç savaşta kullanılmak üzere hazırlandığını teyit etti.

Birleşmiş Milletler Sudan uzman ekibinin geçtiğimiz ay hazırladığı son BM Güvenlik Konseyi raporuna göre, Sudan ordusu, savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği rastgele bombardımanlarla uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal etti.

İran Devrim Muhafızları'na ait "Fars Air Qeshm" şirketi, hava kargolarıyla terör örgütlerine silah sağlamakla suçlanarak çeşitli yaptırımlara tabi tutuldu; bu da şirketin gizli silah sevkiyatındaki deneyimlerinin Sudan'a yeni, resmi olarak ilan edilmeyen askeri gönderiler yapmasını açıklıyor.

Kayıtlar, Devrim Muhafızları'nın geçen yıl 14 Temmuz'da aynı uçağı Port Sudan'a insansız hava aracı sevkiyatı için kullandığını ve bu birkaç aylık süre içinde gerçekleşen uçuşun Burhan güçleri ile Devrim Muhafızları arasındaki yakın ve sürekli iş birliğini ortaya koyduğunu gösteriyor.

Geçen yıl Reuters, altı İranlı kaynağa dayanarak, Devrim Muhafızları uçağında taşınan insansız hava araçlarının Port Sudan'da oynadığı büyük rolü duyururken; BBC de uydu görüntüleriyle Tahran'ın Sudan'a "Ababil-3" ve "Muhacer-6" da dahil birden fazla İHA modeli ile ağır ve akıllı bombalar gönderdiğini belgeledi.

Tahran, yerli üretim "Sa'ika 2" tanksavar füzelerini de Sudan ordusuna ait bir kampa sevk ederek, bunların Hızlı Destek Kuvvetleri'ne karşı ve son aylarda gerçekleştirilen yoğun askeri operasyonlarda kullanılmasını sağladı.

İran silahları sayesinde Sudan ordusu iç savaşta direnmeyi başardı ve birlikte savaştığı aşırı milis gruplarına, özellikle İhvan'a bağlı milislere gerekli mühimmat ve silahı sağladı; bu durum Burhan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri, sivil aktörler ve diğer taraflarla görüşmeyi defalarca reddetmesine ve İran Devrim Muhafızları'ndan aldığı roket, insansız hava aracı, bomba ve mühimmat sayesinde savaşın sürmesini ısrarla talep etmesine yol açtı.

Port Sudan yönetimi, mevcut savaş süresince İran'dan gelen silah payını korumak için Tahran ile iş birliğini güçlendiriyor. Geçen Şubat ayında Dışişleri Bakanı Ali Yusuf'u İran'a göndererek İranlı yetkililerle görüştü; bu görüşmede iş birliği taahhütleri ve açıklanmayan diğer anlaşmalar yapıldı, muhtemelen bunlar arasında askeri desteğin sürdürülmesi de yer alıyor. Söz konusu muhalif İran sitesinin bahsettiği yeni sevkiyat, Sudanlı heyetin resmi Tahran ziyareti üzerinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleşti.

Port Sudan'daki askeri yönetim, İran'dan silah sevkiyatı aldığını resmen açıklamadı; Tahran da bu durumu gizli tutuyor. Zira son çatışmalardaki kayıpların ardından yeni müttefikler oluşturmayı hedefliyor.

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Son Dakika Dünya Sudan'da devam eden iç savaş İran'ın mücade alanı olmaya devam ediyor - Son Dakika

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