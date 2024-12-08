Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

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Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

08.12.2024 08:11
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Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

ESAD 2000'DE BAAS REJİMİNİN BAŞINA GEÇTİ

Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.

SÜREÇ İÇ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.

27 KASIM'DA OPERASYON BAŞLATTILAR

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı. 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.

ÇÖKEN REJİMİN BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA

Beşşar Esed iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" dedi. Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

HTŞ LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır." dedi. Şera, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti. Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye\'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
Kaynak: AA

Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tahsin Mehdevi:
    Bugün İsrail ve işbirlikçileri bayram ediyor. Filistin'e Kudüs'e büyük bir ihanet edildi bu kadar net. Suriye'yi ele geçirenler insanlıktan nasiplenmemiş caniler nato mucahİTleridir. Bölgemizi ve ülkemizi çok büyük riskler bekliyor, Allah'ım mazlumlara yardım et. 24 50 Yanıtla
  • Bu Kim:
    eskiden neredeydiniz muhalifetle el sıkışmaya hazirsiniz madem bunca zülüm nedendi ölende öldürende kendinizdiniz leşe akbabalarin üşmesi gibi amerika rusya irani başiniza musallat etdiniz türkiyeyi ise yüz çevirdiniz müslümanin müslümandan başka kardeşi olamaz 37 6 Yanıtla
  • Muhammed İhvan:
    ELHAMDULİLLAH zafer islamındır 31 9 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    her çıkışın bir inişi vardır muhacir ler hade dönün gari artık 20 3 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    var bu işte bit eniği,yıllarca hakim o esed bir anda niye geri çekildi.. 15 3 Yanıtla
  • Hasan Yıldız:
    umarım iyi olur suriye için ama sanmıyorum bilimden bu kadar uzak zihniyet hiçbir başarıya ulaşamaz nitekim neredeyse tüm islam ülkeleri yoksulluk sefalet yolsuzluk içinde kıvranıyorlardır. 13 5 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    Amerika kurdu Amerika bitirdi tıpkı saddamın baas partisi gibi sıra Türkiye de sıra akp de çok yanlış yaptı bu halk çok çocuklarımız geleceğimiz bitti 6 11 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    ZULÜMLE ABAD OLANIN AHİR İ BERBAD OLUR SIRA İSRAİL İN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK MÜTTEFİKİ İRANDA 7 0 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    suriye bolundu sira Türkiye'ye doğru geliyor anlamaz bizim dirilis Ertuğrul ekibi bop projesi hizla ilerliyor 2 3 Yanıtla
  • mehmet:
    BÜYÜK İSRAİL KURULDUGU ZAMAN ANLARSINIZ KADDAFİNİN SADDAMIN ESADIN KIYMETİNİ 2 1 Yanıtla
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