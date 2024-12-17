Suriye'de Ateşkes Süresi Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Suriye'de Ateşkes Süresi Doldu

Suriye\'de Ateşkes Süresi Doldu

Türkiye destekli SMO ile SDG arasındaki ateşkes sona erdi, Türkiye bölgeye takviye gönderdi.

17.12.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) adlı oluşum ile Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkesin süresi doldu.

SMO'nun Menbiç'i almasının ardından 9 Aralık'ta ABD ile Türkiye arasında SDG'nin şehirden güvenli çekilişi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

PKK'ye yakın Fırat Haber Ajansına göre, SDG Basın Birimi, ABD arabuluculuğunda Türkiye ve desteklediği gruplarla kalıcı ateşkesi sağlama girişimlerinin, "Türk devletinin bu çabalara yaklaşımı ve ana noktalarını kabul etmekten kaçınması nedeniyle" başarısız olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre Türkiye, Ayn al-Arab ya da Kobani olarak bilinen bölgenin sınırına takviye kuvvetler, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla takviye göndermeye başladı.

Ancak Ankara'dan bu yönde resmi bir açıklama gelmedi.

SOHR, Türkiye'nin desteklediği bazı birliklerin, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojava bölgesinden ayrılmak isteyenlere müsaade etmediğini iddia etti.

SOHR'a göre SDG, kalıcı ateşkesle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri üs inşa etme koşulunu reddediyor.

'Tedbir almaya devam edeceğiz'

Türkiye, Suriye'de Esad iktidarının devrilmesinden bu yana "terör örgütü" olarak nitelediği grupların "durumu kötüye kullanmasına" karşı uyarılarda bulundu.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, 12 Aralık'taki açıklamasında, "PKK/ YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz" demişti.

SDG'nin omurgasını ise Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, "PKK'nın Suriye kolu" ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

'Kırılgan ve zor'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, 16 Aralık'ta düzenlenen basın brifinginde, Türkiye ve ABD arasında Suriye ile ilgili fikir birliğinin ülkenin kuzeyi için geçerli olup olmadığı sorusuna, meselenin oldukça "kırılgan ve zor" olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Miller, Türkiye'nin, ABD'nin de "terör örgütü olarak gördüğü, Türkiye'nin terör listesinde olan bir örgüte karşı harekete geçme hakkını" meşru gördüklerini belirtti.

Miller, bu meseleye dahil olan tüm taraflara, "Suriye'nin çok kırılgan bir durumda olduğu ve hiçbir tarafın kendi çıkarlarını Suriyelilerin çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini" açıkça ilettiklerini belirtti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi 16 Aralık'ta üst düzey ABD'li yetkililerin Türkiye ve desteklediği savaşçıların Suriye sınırında askeri yığınak yapması ve SDG'nin kontrolündeki bölgelere büyük çapta bir operasyon başlatmasından endişe duyduğunu yazdı.

Gazete, SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed'in ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump'a hitaben bir mektup yazdığını ve yardım istediğini yazdı.

Suriye'de farklı ideolojilerdeki fraksiyonların birleşimiyle oluşan SMO, Türkiye destekli bir şemsiye grup.

Menbiç ve Tel Rıfat, SDG'nin Fırat Nehri'nin batısında kontrol ettiği son iki büyük bölgeydi.

SMO, Tel Rıfat'ı ve ardından Menbiç'i SDG'den almıştı.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinde başı çeken İslamcı grup Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş- Şara (Ebu Muhammed Colani) 15 ??Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'deki geçici hükümetin önceliklerinden birinin Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerinin "özgürlüğü" olduğunu söylemişti.

HTŞ 10 Aralık gecesi ülkenin doğusundaki petrol zengini Deyrizor kentinin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Suriye Milli Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Ateşkes Süresi Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Ateşkes Süresi Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.