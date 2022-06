Suriye'de muhalifler cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK/ YPG işgalindeki bölgelere yönelik yeni harekat düzenleneceği açıklaması Suriye'de hareketliliği artırdı. Açıklamanın ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç sınırına yakın noktalardaki cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın ardından terör örgütlerince işgal edilen Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn gibi kentler ile bağlı köy ve beldeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile güvenli hale getirildi. Zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli, TSK'nın düzenlediği harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönerek güven içerisinde yaşamaya başladı.

TSK'nın halen üs noktalarında olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor. Rusya Federasyonu askerlerinin bulunduğu Tel Rıfat ve Münbiç'te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı.CEPHE HATLARI GÜÇLENDİRİLDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Olası harekatta TSK ile birlikte hareket edecek olan SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelere yakın noktalardaki cephe hatlarını güçlendirdi. Mevcut cephe hatlarını olası saldırılara karşı güçlendiren ve asker takviyesi yapan SMO unsurları, sürekli dürbünlerle teröristlerin bulunduğu bölgeleri gözetliyor. Ağır ve hafif silahlarla 24 saat nöbet tutan SMO askerleri, zaman zaman teröristler tarafından yapılan saldırıları da anında karşılık vererek püskürtüyor.

PKK/YPG'li teröristlerin kontrolündeki Tel Rıfat'a 4, aynı zamanda helikopterler için yapılmış havaalanının bulunduğu Minnag bölgesine de 2 kilometre uzaklıktaki Kefer Haşe'de kontrol noktasındaki SMO askerleri, sürekli olarak teröristlerin bulunduğu alanları gözetliyor. Cephe hattının sorumlusu olan SMO komutanlarından Abu Abdullah, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve her an taarruza geçecek şekilde cephelerde konuşlanıldığını söyledi. Hedeflerinin bir an önce teröristlerin bulunduğu alanları güvenli hale getirmek olduğunu anlatan Abu Abdullah, Türk askeri ile birlikte yeni bir harekat için heyecanla gelecek talimatı beklediklerini kaydetti.