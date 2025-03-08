Suriye\'deki çatışmalarda 524 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de perşembe günü devrik rejim güçleri ile Suriye'nin ordu birlikleri arasında başlayan ve ardından daha geniş bir bölgeye yayılan çatışmalar, Şam yönetimine bağlı ordu güçlerince büyük oranda kontrol altına alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam'da ordu güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 311 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bölgesel kaynaklar ise 213 güvenlik personelinin çatışmalarda öldüğünü belirterek, toplam ölü sayısının ise 524'e yükseldiğini ifade etti.

SİVİLLER HİMEYMİM HAVA ÜSSÜNE SIĞINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grubun Lazkiye'de bulunan Rusya kontrolündeki Himeymim hava üssüne sığındığı görülüyor.

ASKERİ OKUL YENİDEN EL DEĞİŞTİRDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, "Esad ailesinin doğum yeri olan Kardaha'da, aralıkta devrilen rejime bağlı güçler olduğu iddia edilen silahlı gruplara yönelik özel operasyonlar düzenlediklerini ve Ceble'deki askeri okulu yeniden ele geçirdiklerini' duyurdu.

KIRSALDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan merkezli Alarabiya ve Al Hadath'ın aktardığına göre, Suriye'nin sahil kentlerinde bugün temkinli bir sessizlik hakimken, Suriye ordusunun Tartus ve Lazkiye kırsallarında askeri harekatlarına devam ettiği belirtildi. Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA ise, Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin büyük Lazkiye ve Tartus'taki operasyonlarının ardından Lazkiye'deki İbn Sina Hastanesi çevresinde gece saatlerinde hafif düzeyde çatışmalar yaşandığını aktardı.

ŞARA'DAN "SİLAHLARI TESLİM EDİN" ÇAĞRISI

Suriye Başkanı Ahmed Şara, 'eski rejim kalıntıları' olarak isimlendirdiği grupları derhal silahlarını teslim etmeye çağırarak, aksi takdirde çok geç olacağı uyarısında bulundu. "Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki (yeni Suriye'yi) tanımıyorlar" diyen Şara, "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında: Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

"HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDAYIZ"

Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir"

6 ÜLKE SALDIRILARI KINADI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Mısır ile Ürdün, Suriye hükümetine ve halkına dayanışmasını teyit ederek, devrik rejimin yasa dışı unsurlarının güvenlik güçlerini hedef alan saldırısını kınadı.