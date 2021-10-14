Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki 7 kişilik heyet, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da. Saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen ve havalimanının VIP bölümünden çıkan Taliban heyeti daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi.

BASIN MENSUPLARINA EL SALLADI

Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

GÖÇMEN SORUNLARI DA MASADA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye gelen Taliban heyetiyle yapılacak görüşmede, başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere birçok başlık masaya yatırılacak. Görüşmede insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret de ele alınacak.

HEYETTE ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALIYOR

Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyette üst düzey isimler yer alıyor. Heyette, Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, Enformasyon ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva, İstihbarat Başkanı Molla Abdulhak Vasık, İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal Celali, Siyasi Ofis Üyesi Mevlevi Şahabeddin Dilaver, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed Suheyl Şahin, Kıdemli Taliban yöneticisi Hacı Muhammed İbrahim ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi bulunuyor.

BAKAN VEKİLİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bugün Ankara'da yapılacak görüşmeye dair haberi sosyal medya hesabından duyuran Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi, "Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti" ifadelerini kullandı.

AB VE ABD YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet, 12 Ekim'de AB ve ABD yetkilileriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.

ÇAVUŞOĞLU: AFGANİSTAN'I ZİYARET ETMEYİ KARARLAŞTIRDIK

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına 4 veya 5 dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

"AFGANİSTAN" KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, dün Ankara'da, "Afganistan" konulu çalıştay düzenledi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Afganistan'da meydana gelen son gelişmelerin siyasi, dini, sosyolojik, jeopolitik yansımaları ve Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ele alındı.