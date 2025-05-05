Tatar ve Hristodulidis Lefkoşa'da Buluştu - Son Dakika
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Tatar ve Hristodulidis Lefkoşa'da Buluştu

Tatar ve Hristodulidis Lefkoşa\'da Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Gençlik Teknik Komitesi toplantısı yaptı.

05.05.2025 17:51
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Lefkoşa'da bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmenin sona erdiği bildirildi. Lefkoşa ara bölgedeki bir otelde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildrildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İki Taraflı Gençlik Teknik Komitesi'nin ilk toplantısına katıldı. Tatar ile Hristodulidis, Gençlik Teknik Komitesi'nin toplantısının ardından görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda bir tarih yazıldığını belirterek, BM Genel Sekreteri'ne Gençlik Teknik Komitesi'nin kurulması gibi alanlarda göstermiş olduğu liderlik nedeniyle teşekkür etti. Kıbrıs'ta bir 'Kıbrıs sorunu' olduğunu ve bu kapsamda dürüst olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, bu sorunun çözüm sürecinin koşullar çerçevesinde şekilleneceğini kaydetti.

Gençliğe inandıklarını ve güvendiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Komite'de yer alan gençlerin eğitimli olduklarını dile getirerek, seçilen tüm üyeleri tebrik etti. Komite üyelerinin birbirlerini tanıyarak ve anlayarak ileriye gidebileceklerini aktaran Tatar, sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğin sağlanabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, emekleri nedeniyle Colin Stewart'a da teşekkürlerini sundu.

Rum Lider Hristodulidis'e de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa görüşmelerinde özellikle mülklere ilişkin son haftalarda yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını ve bu konularda yeni değerlendirme yapılmasını talep edeceğini belirtti.

Karşılıklı güvenin öneminin altını çizen Tatar, bu güveni sağlamanın kendilerinin sorumluluğu olduğunu ve iki halkın nasıl ilerleyeceğinin de buna bağlı olduğunu bildirdi.

Ukrayna ve Gazze'de yaşanan çatışmalara dikkati çeken Tatar, " Doğu Akdeniz'deki bu güzel adada bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kaynakların paylaşımı sağlanarak ve sorunları çözerek her iki tarafın refahına çalışılabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Tatar ve Hristodulidis Lefkoşa'da Buluştu - Son Dakika

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