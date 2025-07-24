Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 12 Ölü

Taylandlı yetkililer, Kamboçya ile tartışmalı sınırda çıkan çatışmalarda 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Çatışmalar, Güneydoğu Asya'nın iki ülkesi arasında yüzyılı aşkın süredir devam eden anlaşmazlığın tırmanışına işaret ediyor.

Tayland ordusu can kayıplarının çoğunun sivil olduğunu ve üç farklı eyalette hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu da duyurdu.

Kamboçya, kendi tarafında can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

Çatışma, 24 Temmuz Perşembe sabah saatlerinde iki tarafın karşılıklı ateş açmasıyla başladı.

Tayland, Kamboçya'yı bir köye roket saldırısı düzenlemek ve bir hastaneye saldırmakla suçladı, bunun üzerine olaylar hızla tırmandı.

Tayland daha sonra Kamboçya'da askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Bunun üzerine Kamboçya sınırını kapatarak ülkedeki tüm vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Kamboçya ise "orantısız güç" kullanmakla suçladığı Tayland ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü.

İki ülke de sınıra yakın bölgelerdeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı, görgü tanıkları yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

Tayland'ın Kamboçya sınırına yakın bölgede yaşayan yerel sakinlerinden Sutian Phiwchan, BBC'ye yaptığı açıklamada "Durum çok ciddi, tahliyenin ortasındayız" dedi.

Çatışma nasıl çıktı?

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, Fransa'nın 19'uncu yüzyılda Kamboçya'yı işgalinden sonra iki ülkenin sınırlarının çizildiği döneme dayanıyor.

Kamboçya'nın ihtilaflı bölgede bulunan 11'inci yüzyıldan kalma bir tapınağı Unesco Dünya Mirası Listesi'ne kaydettirmeye çalıştığı 2008'de iki ülke arasında gerginlik canlandı.

Bu olay Tayland'da protestolara yol açtı.

Yıllar boyunca her iki tarafta da asker ve sivillerin öldüğü çatışmalar yaşandı.

Gerilim, 2025 Mayıs ayında çıkan bir çatışmada Kamboçyalı bir askerin öldürülmesinin ardından tırmandı.

Bunun ardından ikili ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine düştü.

Geçtiğimiz iki ayda her iki ülke de birbirine sınır kısıtlaması getirdi.

Kamboçya, Tayland'dan meyve sebze ürünlerinin ithalatını yasakladı, elektrik ve internet hizmeti ithalatını durdurdu.

Son çatışmalardan önce iki taraf da sınırlarındaki askeri varlıklarını güçlendiriyordu.

Şimdi ne olacak?

Tayland'da başbakan yardımcısı Phumtham Wechayachai, Kamboçya ile olan anlaşmazlığın "hassasiyetini" koruduğunu ve uluslararası hukuka uygun olarak dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmek istediklerini ve "silahlı saldırganlığa karşı silahlı güçle karşılık vermekten" başka "seçenek olmadığını" söyledi.

İki ülke arasında geçmişte çıkan ciddi çatışmalar nispeten hızlı bir şekilde yatıştırıldı.

Son gerilimin tam ölçekli bir savaşa dönüşmesi pek olası görünmüyor. Ancak şu an her iki ülkenin yöneticileri de bu yüzleşmeden geri çekilecek güç ve güveni göstermedi.

Eski bir diktatörün oğlu olan Hun Manet henüz kendi otoritesine sahip değil.

Babası Hun Sen, kendi milliyetçi kimliğini parlatmak için bu çatışmayı daha da ileri götürmeye istekli görünüyor.

Tayland'da eski diktatör Thaksin Shinawatra'nın desteklediği sallantılı bir koalisyon hükümeti var.

Thaksin'in kızı Paetongtarn Shinawatra, mevcut Başbakan Vekili Hun Sen'in sızdırdığı bir ses kaydı yüzünden başbakanlık görevinden alındı.

Phnom Penh'ten May Titthara bu habere katkıda bulundu.

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