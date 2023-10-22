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Tel Aviv'de Hamas Esirleri İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika

Tel Aviv'de Hamas Esirleri İçin Protesto Gösterisi

Son Güncelleme: 22.10.2023 12:10

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas tarafından esir alınanların yakınları, çocuklarını geri getirme talebiyle protesto gösterisi düzenledi. İsrail - Hamas çatışmalarının 16. gününde, İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas tarafından esir alınanların yakınları protesto gösterisi düzenlerken, "Çocuklarımızı eve getirin" sloganları attı.
İsrail - Hamas çatışmalarında 16'ncı güne girildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Hamas tarafından 7 Ekim günü başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırılarak esir alınmıştı. İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce İsrailli, esir tutulan ve haber alınamayan yakınlarının resimlerini duvarlara asarak, "Çocuklarımızı eve getirin" sloganları attı. Yaşanan olayın sorumlusu olarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu gösteren protestocular, ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla istifa çağrısı yaptı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Tel Aviv'de Hamas Esirleri İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv'de Hamas Esirleri İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika
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