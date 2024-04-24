Tesla hisseleri yükseldi, şirket daha ekonomik modelleri piyasaya sürecek

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Tesla hisseleri şirketin bu yıl satışların artacağı ve 2025 yılının başında daha ekonomik modellerin piyasaya verileceği duyurusunun ardından yüzde 10 yükseldi.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın ilk çeyreğine dair dün açıkladığı bilançosunda net kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 düştüğünü duyurmuştu.

Buna neden olarak da küresel çapta azalan satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisi gösterildi.

Şirketin geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen seneye kıyasla yüzde 9 azalarak 21,3 milyar dolara düştü.

Bu rakam, artan rekabet ve elektrikli araçlara olan talebin yavaşlamasıyla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tesla, birçok otomobil üreticisinin elektrikli araçlar yerine hibrit araçlara öncelik vermesi nedeniyle elektrikli araç satışlarının dünya çapında baskı altında kaldığını vurguladı.

Ancak şirketin satışların artacağına ve daha ekonomik modellerin piyasaya sürüleceğine dair verdiği haber, kötü sonuçlara hazırlanan yatırımcılara umut verdi.

Londra merkezli yatırım bankası Jefferies, Reuters haber ajansı ile paylaştığı piyasa notunda, “İlk izlenimimiz CEO Elon Musk’ın yeni ürünler piyasaya sürerek piyasayı sakinleştirmeye çalıştığına yönelik” dedi.

Ancak şirketin hisseleri genel olarak bu yıl artan rekabet ve düşen satışlar yüzünden yüzde 42 azaldı.

Reuters’a konuşan Morgan Stanley analisti Adam Jonas da üzerinde çalışılan pahalı modellerin piyasaya sürülmesi yerine daha düşük maliyetli modellerin üretilmesini beklediklerini vurguladı.

Musk, yatırımcılarla yaptığı görüşmede daha ucuz modeller üzerinde durmak yerine yapay zeka ile otonom araçlar için üzerinde çalıştıkları yazılım ve donanımlardan bahsetti.