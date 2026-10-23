ABD Başkanı Trump: İran'a karşı bir başka küçük Epic Fury operasyonu yapabiliriz - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump: İran'a karşı bir başka küçük Epic Fury operasyonu yapabiliriz

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ABD Başkanı Trump: İran\'a karşı bir başka küçük Epic Fury operasyonu yapabiliriz
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Florida'da mitinge katılan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren savaşta Washington'un yeni bir 'Epic Fury' harekatına girişebileceğini dile getirdi, ancak ayrıntı paylaşmadı. İran'ın 'parasız kaldığını' ve enflasyonla boğuştuğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolünde olduğunu ve İran'a kapalı tutulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un İran'a karşı yeni bir askeri harekat düzenleyebileceğini söyledi.

Cuma günü Florida'da düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, İran'la savaş hakkında, "Bir başka küçük 'Epic Fury' operasyonu düzenleyebiliriz" dedi. Konuyla ilgili ayrıntılara girmedi.

ABD ordusu İran'a karşı yürüttüğü savaş için "Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonu adını kullanıyor.

SAVAŞ SEKİZİNCİ AYINA YAKLAŞIYOR

Trump, İran ile savaşın sekizinci ayına yaklaşırken ve yakıt fiyatlarındaki artışın ABD ara seçimleri üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde bu ifadeleri kullandı.

Trump aynı gün daha erken saatlerde yaptığı bir açıklamada ise ABD'nin savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğini belirtmiş, ancak Washington'un hızlı bir sonuca varmayı mı hedeflemesi yoksa çatışmanın kademeli olarak sönümlenmesine izin mi vermesi gerektiği sorusunu ortaya atmıştı.

Savaşla ilgili hedeflerini sık sık değiştiren Trump, Ekim ayı başlarında da Kongre'nin kontrolünün belirleneceği ara seçimlerden önce ABD'nin İran'a saldırı düzenlemeyeceğini söylemişti.

İRAN İÇİN ÇÖKMEKTE OLAN BİR ÜLKE DEDİ

Florida mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, İran'ı "çökmekte olan bir ülke" olarak nitelendirerek, "Enflasyonla boğuşuyorlar ve paraları yok" dedi. İran'ın enflasyon oranını "yüzde 301" olarak belirten Trump, bunu "dünyadaki en yüksek enflasyon oranı" olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ETTİĞİNİ YİNELEDİ

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini yineleyen Trump, "Oradan istediğimiz kadar petrol çıkaracağız. Donanmamız boğazı İran'a kapalı tutuyor ve diğer herkes [Hürmüz Boğazı'ndan] petrol çıkarıyor" dedi.

"Bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol hacmi bir yıl öncesine göre daha fazla" diye iddia etti.

Trump ayrıca "Bu işi bir an önce bitirmek mi istiyoruz, yoksa onların kademeli olarak çöküp dağılmalarına izin mi vermek istiyoruz?" sorusunu gündeme getirdi.

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Kaynak: BBC
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