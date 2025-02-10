Trump, skandal Gazze planında 'Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyeceğini' söyledi - Son Dakika
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Dünya

Trump, skandal Gazze planında 'Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyeceğini' söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını" söyledi. Ayıca Trump, "Gazze'nin sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak" ifadelerini de kullandı.

10.02.2025 17:49
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLERİN GERİ DÖNÜŞ HAKKI OLMAYACAK"

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti. Trump, "Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

"GAZZE'NİN SAHİBİ BEN OLACAĞIM"

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"ONLARA YILDA MİLYARLARCA DOLAR VERİYORUZ"

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

ERDOĞAN: GAZZE'DE İKİNCİ NEKBE'YE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden ve burada düzenlenen 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısı çerçevesinde kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın skandal Gazze planına ilişkin, "Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, skandal Gazze planında \'Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyeceğini\' söyledi

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Emlak, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, skandal Gazze planında 'Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyeceğini' söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Çelikk:
    İşte Adam Dediğin Budur Kimseyi Ülkeye Sokmayacak 30 92 Yanıtla
  • recep balcı:
    adamın en azından gizli bir planı yok yalan dolan söyleyip üstü kapalı cümleler kuracağına direkt sonucun ne olduğunu söylüyor 47 55 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MAHMUT GUN SEN MI KARAR VERDIN, OLAYIN MUSLUMANLIKLA ILGISI NE, ABD ÜSTLERI SENIN ULKENDE DE VAR HADI GİT YIYIRSAN 17 65 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Amerika eğer savaşın tarafı ise ve Müslümanları sürme niyeti varsa Trump in bütün yatırımları Amerikan üstleri Filistin ve dünya Mücahitlerin açık hedefidir belge imzalarsa bu savaş ilanidir 65 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nerden geldi bu dünyanın başının belası olacak1 gün önce söylemiş olduğu 1 gün sonra tutmuyor 66 5 Yanıtla
  • Apple User:
    Eeeeeeyyyyy Dıramb 54 4 Yanıtla
  • Apple User:
    o topraklar Osmanlı’nın tapulu malıdır trampet oğlanı aklını başına allll 26 19 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Dostum trump diyen nerde? Trump la resmini paylaşıp başkanlığını kutlayan iktidar yalamaları nerde? Hatta başkanlığını kıtlamak için salyaları akan millet vakilleri nerde ? 28 13 Yanıtla
  • Osman Koca:
    oğlum aleni milletin aklıyla oynuor...adam ne etik ne saygı ne kural hiçbişe bırakmadı.şu laflara bak..gelde çıldırma 31 2 Yanıtla
  • Fatih Keskin:
    Simpsonlara göre geberiyor ama ne zaman? İnşallah en kısa zamanda diyeceğim ama bunun gibisinin biri gider diğeri gelir.Sistemin piyonu ve kuklası asla bitmez. 29 1 Yanıtla
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