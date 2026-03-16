Trump\'ın NATO Açıklamasına Tepkiler

Almanya ve İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmezlerse NATO'yu kötü bir gelecek bekliyor" sözlerine tepki gösterdi.

Trump'ın tehdidine yanıt veren İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Açık konuşayım, bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de olmayacak" dedi.

Starmer, "ülkesinin savaşın içine çekilmeyeceğini" de vurguladı.

İngiltere'nin önceliğinin bölgedeki İngiliz vatandaşları olduğunu belirten Starmer, boğazın açılması noktasında "uygulanabilir bir plan" için tüm müttefikleriyle birlikte çalıştıklarını da savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in sözcüsü de "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Ortadoğu'daki savaşın "NATO'yla ilgisi bulunmadığını" kaydetti.

Sözcü Stefan Kornelius, İran'a saldırıyla başlayan savaşın "NATO'nun savaşı olmadığını" savundu.

Kornelius "NATO bir bölgenin savunması için kurulan bir ittifak. Şu anda NATO'nun konuşlandırılmasına yasal bir dayanak yok" dedi.

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius da, "Donald Trump, kudretli ABD Donanması'nın yapamadığını bir ya da iki avuç Avrupalı fırkateynin mi yapmasını bekliyor? Bu bizim savaşımız değil, biz başlatmadık" diye konuştu.

Trump tepki çeken açıklamasını Financial Times gazetesine yaptı.

"Avrupa ve Çin'in, ABD'nin tersine Körfez petrolüne bağımlı olduğunu" vurguladı ve şöyle devam etti:

"Boğazdan yararlananların orada kötü bir şey olmamasını sağlamak için yardım etmesi en doğrusu. Bir yanıt verilmez ya da olumsuz yanıt verilirse bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağı düşüncesindeyim."

Trump röportajda NATO'ya yüklenmeye devam etti:

"NATO diye bir şey var. Çok iyiydik onlarla. Ukrayna'da yardım etmek zorunda değildik. Ukrayna bizden binlerce mil uzakta ama yardım ettik. Şimdi bize yardım edip etmeyeceklerini göreceğiz. Bizim onların yardımına koşacağımızı ama onların bize yardım etmeyeceğini uzun süredir söylüyorum. Şimdi de edeceklerinden emin değilim."

ABD Başkanı Trump, Çin'e yapacağı ziyaret öncesi Pekin yönetiminin boğazın açılmasına yardımcı olmasını beklediğini de söyledi.

"Bence Çin de yardım etmeli çünkü petrolünün % 90'ını boğazdan alıyor. Zirveyi beklemek geç olur" dedi.

Trump'ın Pekin ziyareti 31 Mart - 2 Nisan tarihi arası için planlandı.

Ancak Trump, "iki haftanın uzun bir süre olduğunu ve görüşmeden önce durumu görmek istediklerini" söylerken, Çin ziyaretinin ertelenebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, röportajda İngiltere'nin savaştaki tutumunu da eleştirdi ve şöyle devam etti:

"Biz İran'daki tehlikeyi etkisiz hale getirir getirmez 'Tamam, iki gemi gönderiyoruz' dediler. Ben de 'Bu gemilere savaşı kazanmadan önce ihtiyacımız vardı, kazandıktan sonra değil' dedim."

Donald Trump, Financial Times'a bu açıklamaları yapmadan önce de bazı ülkelere bölgeye savaş gemisi gönderme çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı, Çin, Fransa, Japonya ve Güney Kore'nin bölgeye savaş gemileri göndermesini umduğunu söylemişti.

Trump, Cumartesi günü Truth Social platformunda, "birçok ülkenin" boğazı "açık ve güvenli" tutmaya yardımcı olmak için savaş gemileri göndereceğini yazdı.

Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere'nin bölgeye gemi göndermesini umduğunu ifade etti. Daha sonra "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan tüm ülkeler" diyerek bu açıklamasının kapsamını genişletti.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), 12 Mart'taki son güncellemesinde, 28 Şubat'ta başlayan savaşta, boğazda ve çevresinde 16 gemiye saldırı düzenlendiğinin bildirildiğini belirtti.

Şu anda, ABD Donanması bile dar boğazdan geçiş yaparken tankerlere refakat edemiyor.

BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner, İran'ın yaklaşık 5.000 deniz mayınına sahip olduğunun tahmin edildiğini bildiriyor.

Bu mayınların henüz konuşlandırılıp konuşlandırılmadığı belirsiz.

ABD Başkanı Trump, 10 Mart'ta İran yönetimine boğaza mayın döşememe uyarısı yaptı.

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan taşındığı hesaplanıyor.