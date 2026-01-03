Trump'ın Venezuela saldırısına ABD içinden gelen tepkiler büyük - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'ın Venezuela saldırısına ABD içinden gelen tepkiler büyük

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın Venezuela saldırısına ABD içinden gelen tepkiler büyük
03.01.2026 19:05
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın Venezuela saldırısına ABD içinden gelen tepkiler büyük
Haber Videosu

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırdığı saldırılara ülke içinden de tepkiler yükselmeye başladı. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Jim McGovern, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'den yetki almadan Venezuela'ya haksız ve yasa dışı bir saldırı başlattığını belirterek, "Sağlık hizmetleri için yeterli paramız olmadığını söylüyor ama savaşa gelince sınırsız kaynağımız var, öyle mi?" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırdığı saldırılara ülke içinden de tepkiler yükselmeye başladı.

"HAKSIZ VE YASA DIŞI"

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Jim McGovern, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'den yetki almadan Venezuela'ya haksız ve yasa dışı bir saldırı başlattığını söyledi.

"SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN YETERLİ PARAMIZ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR AMA..."

McGovern, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kongre'den yetki almadan ve Amerikalıların büyük çoğunluğu askeri harekâta karşıyken, Trump Venezuela'ya haksız ve yasa dışı bir saldırı başlattı. Sağlık hizmetleri için yeterli paramız olmadığını söylüyor ama savaşa gelince sınırsız kaynağımız var, öyle mi?"

Trump'ın Venezuela'ya saldırısına ülke içinden tepkiler yükselmeye başladı
Jim McGovern

CUMHURİYETÇİLERDEN DESTEK VAR

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise saldırıların ardından Küba ve İran liderlerinin de endişeli olması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ile operasyondan bir gece önce telefonda görüştüğünü belirten Graham, "Başkan, arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti." ifadesini kullandı. Graham, operasyonun birkaç haftadır formüle edildiğini söyledi.

"İRAN LİDERİNİN YERİNDE OLSAM CAMİYE GİDİP DUA EDERDİM"

Küba ve İran liderlerinin endişeli olması gerektiğini belirten Graham, "Kasabada yeni bir şerif var. Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim." dedi.

Venezuela'da "özgürleşme sürecinin" başladığını kaydeden Graham, "Bunun başarıya ulaştığını görmek ABD'nin çıkarınadır. İnsanların yeni bir başlangıç yapmasına izin vereceğiz." diye konuştu. Venezuela'ya daha başka saldırılar olup olmayacağı sorusuna ise Graham, "Tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

Trump'ın Venezuela saldırısına ABD içinden gelen tepkiler büyük
Lindsay Graham

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi ise, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Venezuela saldırısına ABD içinden gelen tepkiler büyük - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
