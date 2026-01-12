Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz - Son Dakika
Dünya

Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz

Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
12.01.2026 06:09
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 15. günde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran'ın nükleer konusunda müzakere için aradığını belirten Trump "Onlarla görüşebiliriz ancak görüşmeden önce ülkedeki protestolar nedeniyle harekete geçmek zorunda kalabiliriz" dedi.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

TRUMP: İRAN'DAN GÖRÜŞMEK İÇİN TEKLİF ALDIK

İran'daki protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan bugün sürpriz bir açıklama geldi. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'ne temas kurarak nükleer anlaşma konusunda görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyledi.

"ONLARLA GÖRÜŞEBİLİRİZ ANCAK..."

"Onlarla görüşebiliriz," dedi, ancak görüşmenin ABD'nin İran'a yönelik bir saldırısından sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Trump, "İran liderleri dün müzakere için aradılar. Sanırım ABD tarafından hırpalanmaktan bıktılar. Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak görüşmeden önce yaşananlar nedeniyle harekete geçmek zorunda kalabiliriz" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

