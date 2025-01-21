Trump, Kongre baskınına karışanlara af çıkararak ilk gününü tamamladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval ofisteki görevinin ilk gününde imzaladığı kararname ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karışan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı.

Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı. Trump, kararnameyi imzalarken "Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor" dedi.

Trump'ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan 'Proud Boys' adlı grubun lideri Enrique Tarrio da bulunuyor. 42 yaşındaki Tarrio, Kongre baskınındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarrio, 6 Ocak baskını davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçti.

ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı uygulaması sonlandırıldı. Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sonlandırdı.

Trump, Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ABD'nin çekilmesini de öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA 'ULUSAL ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

Trump, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine yeniden ekledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamelerden birinin Biden yönetimi döneminde imzalanan 78 kararname ve yürütmenin iptal edilmesini öngördüğü bildirildi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trump'ın bu kararına tepki gösterdi.

Trump'ın görevinin ilk gününde Oval ofiste imzaladığı öne çıkan diğer Başkanlık kararnameleri şöyle:

- Mülteci kabul programının Amerikan prensipleri ve çıkarlarıyla daha iyi uyumlu hale getirilmesi

- Düzensiz göçmen geçişlerini engellemek için ABD-Meksika sınırında 'ulusal acil durum' ilan edilmesi

- Daha sert mali cezalara ve yasal sonuçlara yol açmasını kapsayacak şekilde uyuşturucu kartellerinin yabancı terör örgütleri olarak tanımlanması

- Yapay zekanın kötüye kullanımı önlemek için eski Başkan Joe Biden tarafından imzalanan, önde gelen yapay zeka geliştiricilerinin ürünlerinin güvenliği ve emniyeti hakkında federal düzenleyicilerle veri paylaşmasını gerektiren uygulamanın kaldırılması.