Trump'tan İran'a Sert Tehditler
Trump'tan İran'a Sert Tehditler

Trump'tan İran'a Sert Tehditler
19.04.2026 16:19
Trump, İran anlaşmasını reddederse elektrik santralleri ve köprüleri vuracaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sundukları anlaşmanın kabul edilmemesi halinde ülkedeki tüm elektrik santrallerini ve köprüleri vurmakla bir kez daha tehdit ederek, "Artık iyi adam olmak yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerine ve yürütülen müzakere sürecine ilişkin mesajlar verdi. İran'ın dün boğazda ateş açarak mevcut ateşkes anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini öne süren Trump, söz konusu mermilerin birçoğunun bir Fransız gemisi ile İngiltere'ye ait bir yük gemisini hedef aldığını kaydetti.

'GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYORLAR'

ABD heyetinin müzakereler için yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını duyuran Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararına da değindi. ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle boğazın zaten kapalı olduğunu vurgulayan Trump, "Bilmeden bize yardım ediyorlar. Kapalı geçiş nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybeden onlardır, ABD hiçbir şey kaybetmiyor" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, her zaman 'sert adam' olmak isteyen İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu tutumu sayesinde birçok geminin yükleme yapmak üzere şu an Teksas, Louisiana ve Alaska'ya yöneldiğini aktardı.

'İRAN'A YAPILMASI GEREKEN ŞEYİ YAPMAK BENİM İÇİN BİR ONUR OLACAK'

İran'a çok adil ve makul bir anlaşma sunduklarını iddia eden Trump, söz konusu teklifin reddedilmesi durumunda ağır saldırılarda bulunacaklarını bildirdi. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Umarım bu anlaşmayı kabul ederler, çünkü etmezlerse ABD, İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak. Artık iyi adam olmak yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar. Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, diğer başkanlar tarafından son 47 yıldır İran'a yapılması gereken şeyi yapmak benim için bir onur olacak. İran ölüm makinesinin sona erme vakti geldi!"

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

