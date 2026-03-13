Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Trump\'tan İran\'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
13.03.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 14. güne girilirken, Başkan Donald Trump'tan yeni bir tehdit daha geldi. Trump, İran'ı işaret ederek "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin" dedi. Trump'ın bu mesajının İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in "Dökülen bütün kan için intikam alınacak" açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.

TRUMP'TAN TANSİYONU YÜKSELTEN SÖZLER

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

"MÜCTEBA HAMANEY SANIRIM HAYATTA"

Trump, Fox News kanalına verdiği ve henüz tamamı yayımlanmayan röportajda da İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu. Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Bence hasar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta." dedi.

"TÜM GEMİLERİNİ BATIRDIK"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin cesaret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Korkulacak bir şey yok. Bir donanmaları yok, tüm gemilerini de batırdık." diye konuştu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğuyla ilgili soruya "Yaralı ama iyi." yanıtını vermişti.

MÜCTEBA HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney göreve geldiği 8 Mart tarihinden bu yana ilk kez ulusa seslendi. Hamaney, resmi Telegram kanalı üzerinden ses kaydı şeklinde yaptığı açıklamada, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam edeceğini söyledi. Ses kaydında İran halkına birlik çağrısında bulunan Hamaney , ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağını belirtti.

Hamaney, "Dökülen bütün kan için intikam alınacak. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın bölgedeki üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Komşu ülkelerdeki düşman üslerinden saldırıya uğradık ve karşılık vermek zorunda kaldık. Komşu ülkeler ile dostluğa inanıyoruz. ABD üslerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gerektiğini savunan Hamaney, Körfez ülkelerine "ABD üslerini kapatın" çağrısında bulundu. Hamaney mesajında şöyle konuştu: "Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için mevcut tüm imkanları kullanmalıyız. Düşmanların zayıf olduğu tüm alanlarda harekete geçilmelidir. Sevgili savaşçı kardeşlerim! Halkın iradesi, etkili ve cezalandırıcı bir savunmayı sürdürmektir. Düşmanın çok az deneyimi olduğu ve ciddi şekilde savunmasız kalacağı ek cepheler açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır ve savaş durumu devam ederse, ulusal çıkarlar doğrultusunda bu cepheler harekete geçirilecektir."

"BABAM KUR'AN OKURKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

"Herkese şunu temin ederim ki, kayıplarımızın kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Aklımızdaki intikam, Devrim'in Yüce Lideri'nin şehitliğiyle sınırlı değildir; aksine, düşman tarafından şehit edilen her bir vatandaşımız, intikamımızda ayrı bir vaka teşkil etmektedir. Yüce Allah, Ramazan ayının onuncu günü sabahında Kur'an-ı Kerim okurken liderimiz babama şehit olmayı bahşetti.

Düşmanın işlediği suçların, özellikle de Minab okulundaki saldırının intikamını almaktan çekinmeyeceğiz. Size söz veriyoruz ki tüm varlığımızla bu bayrağı, yani Hakikat Cephesi'nin ana bayrağını dalgalandırmak ve kutsal hedeflerinize ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

"ABD'NİN BARIŞ GETİRME İDDİASI YALAN"

"Tekrar ediyorum: İran, bölgede hakimiyet veya sömürgecilik kurmaya çalışmadan, tüm komşularıyla birlik ve sıcak, samimi ilişkiler kurmaya tamamen hazırdır. Bölgedeki ülkeler, sevgili vatanımıza saldıran ve insanlarımızı öldürenlere ilişkin tutumlarını netleştirmelidir. Bence bu üsleri en kısa sürede kapatmalılar, çünkü artık Amerika'nın güvenlik ve barış getirme iddiasının bir yalandan başka bir şey olmadığını anlamış olmalılar. Düşmandan tazminat alacağız ve eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz kadar mallarına el koyacağız ve bu da mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mallarını imha edeceğiz."

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin - Son Dakika

Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat’tan Fenerbahçe’ye çok kötü haber Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor
Katar alarmda Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir

10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:19
Kendi ağzıyla söyledi İşte düdük astırılan Arda Kardeşler’in tuttuğu takım
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
05:00
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
04:18
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:27:53. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.