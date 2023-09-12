Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi? - Son Dakika

Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?

Son Güncelleme: 12.09.2023 14:23

ABD'den ''Bedelini öder'' tehditlerine rağmen zırhlı trenle yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'ya giriş yaptı. Herkes ziyaretin nedenini merak ederken ABD'den konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Washington'a göre ziyaretin amacı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya vereceği silah desteği.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hamlesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Kim, ABD'nin "bedelini öder" uyarısına rağmen zırhlı treniyle Rusya'ya gitti. Washington'a göre ziyaretin amacı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya vereceği silah desteği.

Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Kim, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldı. Tren, Rusya'ya ulaşırken, Kuzey Kore liderine hükümet ve silahlı kuvvetlerden üst düzey isimler eşlik ediyor. Kremlin, Kuzey Kore liderinin Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'na katıldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme yapacağını duyurdu. Liderler, bölgesel ve küresel konuları ele alacak. Ancak görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin net bilgi yok. Görüşmenin ardından basın toplantısı da planlanmıyor.

Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?

KİM'İN YANINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Washington'a göre ziyaretin amacı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya vereceği silah desteği. Kuzey Kore liderine eşlik eden isimler arasında Mühimmat Endüstrisi'nden sorumlu isim Jo chun Ryong da var. Amerikalı Kuzey Kore uzmanlarına göre, Ryong'un bu ziyarette yer alması; görüşmenin silah anlaşmasına yönelik olacağının göstergesi.

Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?

ABD'DEN "BEDELİNİ ÖDER" UYARISI

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah yardımı yapacağını düşünen ABD, "Bedelini öder" diyerek tehdit gibi bir uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ziyaretin resmiyet kazanması sonrası yaptığı açıklamada, "Putin'in kendi ülkesinin uzunluğu kadar bir yol katederek dışlanmış bir devlet yetkilisiyle görüşmesini, kazanacağını iddia ettiği bir savaş için yardım dilenmek olarak nitelendiriyorum." diye konuştu.

YAPTIRIM MASADA

Kuzey Kore'den Rusya'ya olası bir silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğinin altını çizen Miller, halihazırda Rusya ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bulunduğunu, gerekli olması halinde ilave yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

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Son Dakika Dünya Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi? - Son Dakika
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