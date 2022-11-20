Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor

Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Operasyonu'nda şu ana kadar 89 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HAREKAT YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonu Yunanistan'da da geniş yer buldu. Ülkedeki gazete ve televizyonlar operasyonun Atina'ya bir mesaj olduğunu yazdı. Konuyla ilgili haberlerde Yunan gazetelerinin Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anları paylaşması dikkat çekti.

"SURİYE'DEKİ ASKERİ OPERASYON, YUNANİSTAN'A MESAJ VERİYOR"

"Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullanan Ethnos gazetesi haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Irak'a operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra, bunun bazıları tarafından "Yunanistan'a da bir mesaj" olduğu şeklinde yorumlandığı vurgulandı.

ERDOĞAN'IN YEŞİL IŞIK YAKTIĞI AN

Harekat için Erdoğan'ın düğmeye basılmasını istediği anları paylaşan Skai televizyonu haberinde, "Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı an" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN"

Ta Nea, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bir gece ansızın... Hesap vakti!" şeklindeki mesajını okurlarına duyurdu.