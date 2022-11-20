Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor

20.11.2022 20:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik başlattığı hava harekatı Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Harekat, Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ethnos, "Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Operasyonu'nda şu ana kadar 89 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HAREKAT YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonu Yunanistan'da da geniş yer buldu. Ülkedeki gazete ve televizyonlar operasyonun Atina'ya bir mesaj olduğunu yazdı. Konuyla ilgili haberlerde Yunan gazetelerinin Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anları paylaşması dikkat çekti.

"SURİYE'DEKİ ASKERİ OPERASYON, YUNANİSTAN'A MESAJ VERİYOR"

"Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullanan Ethnos gazetesi haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Irak'a operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra, bunun bazıları tarafından "Yunanistan'a da bir mesaj" olduğu şeklinde yorumlandığı vurgulandı.

Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor

ERDOĞAN'IN YEŞİL IŞIK YAKTIĞI AN

Harekat için Erdoğan'ın düğmeye basılmasını istediği anları paylaşan Skai televizyonu haberinde, "Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı an" dedi.

Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor

"BİR GECE ANSIZIN"

Ta Nea, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bir gece ansızın... Hesap vakti!" şeklindeki mesajını okurlarına duyurdu.

Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor
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Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Suriye, Atina, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Pençe Kılıç Operasyonu Atina'da geniş yer buldu: Yunanistan'a mesaj veriyor - Son Dakika


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