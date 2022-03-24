Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var - Son Dakika
Üye Girişi

Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var

24.03.2022 09:17
Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var

Savaş sebebiyle Rusya sınırında uzayan TIR kuyruğu, Türk şoförler için çileye dönüştü. 28 gündür bölgede hayatta kalma mücadelesi verilirken, yaşadığı strese dayanamayan 40 yaşındaki Türk sürücünün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşının nakliyede yarattığı sorunlar, Türk şoförler için drama dönüştü. Rusya'ya ve Orta Asya'ya yapılan taşımalarda Ukrayna hattı kapandığı için nakliyecilerin, Gürcistan- Rusya sınırına yönelmesi burada kilometrelerce TIR kuyruğu oluşmasına neden olmuştu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte, yollar da kapanınca, trafik neredeyse tamamen durdu. Türk şoförler, hem gidiş hem de dönüş yönünde 28 gündür bölgede yaşam mücadelesi veriyor. 40 yaşındaki Muzaffer Aydoğdu isimli Türk şoförün ise yaşadığı strese dayanamayarak kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi. Temel ihtiyaçlarını gideremediklerini ve gıda stoklarının tükendiğini dile getiren şoförler, yetkililere acil destek çağrısında bulunuyor.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat taşımalarının yüzde 50'den fazlası karayolu ile yapılıyor. Bu taşımaların da yüzde 60'a yakını Ukrayna üzerinden gerçekleştiriliyordu. Savaş sonrası Ukrayna hattı kapanınca hacmin neredeyse tamamı alternatif bir güzergâh olan Gürcistan hattına yöneldi. Sadece Rusya değil Orta Asya'ya taşıma yapanların da bu güzergahı kullanıyor. Yanı sıra armatörlerin çeşitli sebeplerle bölgeye gitmek istememesi nedeniyle denizden karaya kayan yükler var. Ancak bu güzergâhtaki sınır kapılarının kapasitesi yetersiz olduğu için Gürcistan-Rusya sınırında oluşan TIR kuyruğu 30 km'yi aşmış durumda. Öte yandan, Gürcistan'ın Rusya ile sınır kapısı, yüksek rakımlı bir mevkide bulunuyor. Bu lokasyondaki kar yağışı sebebiyle Verhniy Lars (Rusya) – Kazbegi'nin (Gürcistan) tarafında sürekli olarak yol kapanıyor. Yolun temizleme çalışmaları ise Gürcü Makamlarınca çok uzun sürüyor. Bölgede olan iki binin üzerindeki Türk plakalı araçta bulunan şoförler günlerdir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bine yakın Türk şoför Rusya'ya girmek için beklerken, bir o kadarı da Rusya'dan Gürcistan'a girmek için sınırda bekliyor. Özellikle dönüş yolunda olan Rusya'da bekletilen TIR sürücüleri çok zor günler geçiriyor.

"GIDAMIZ VE YAKITIMIZ BİTTİ"

Dünya Gazetesinin haberine göre, Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelmeye çalışan şoför Zeki Dinç, 28 gündür sınırda beklediklerini ve çok zor durumda olduklarını dile getirdi. Yaşadıkları dramı anlatan Dinç, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye dönmek için hareket eden bine yakın Türk plakalı şoförün haftalardır Rusya'dan Gürcistan'a girmek için beklediğini ifade ederek, "Gıda stokumuz ve yakıtımız neredeyse bitti. Tüplerimiz boşaldı, aküler bitti. Banyo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz" diye konuştu.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Dinç, Türkiye'nin Moskova konsolosluğunu aradıklarını ancak herhangi bir bilgi alamadıklarını dile getirirken, "Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Bir meslektaşımız yaşadığı strese dayanamadığı için kalp krizi geçirdi. Yine sınırda bekleyen şoförler arasında şeker hastası ya da böbrek hastası olanlar var. Özellikle kronik hastalıkları olan şoförler var. Bu arkadaşlarımızın hayati riskin giderek artıyor" dedi. Bölgedeki sürücüler sadece beklemelerden kaynaklı dram yaşamıyor. Sürücülerin aktardığına göre, Rus polisi ayrımcılık yaparak, Türk plakalı araçlara kasıtlı olarak zorluk çıkarıyor. Rus, Ermeni ve Gürcü araçlara geçiş önceliği verildiğini belirten bir diğer Türk şoför, "16 Türk plakalı araç, silah zoruyla TIR kuyruğundan çıkarılarak ormanlık alana gönderildi. Bazı meslektaşlarımız darp edildi. Görüntü almak isteyenlere de engel olunuyor ve hapse atma tehdidi yapılıyor" ifadesini kullandı.

Yine bölgede günlerdir zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren bir TIR sürücüsü, "Yetkililer durumumuzu biliyor ama bir adım atılmıyor. TIR'ları geçici olarak bir bölgeye park edebilir. Hükümet göndereceği bir uçakla bizlerin bölgeden tahliye edilmesini sağlayabilir. Günlerdir çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyoruz" açıklamasını yaptı. Sürücüler, çalıştıkları firmalara da sitem ederek, "Maddi ve manevi destek göremiyoruz" yorumunu yaptı.

''TÜRK ŞOFÖRLER BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYOR''

TIR şoförü Özer, geçen hafta bölgedeki nakliyecilere destek olmak amacıyla Rusya sınırına gittiğini anlattı. Özer, kalp krizi geçiren şoförün 40 yaşında olduğunu ve cenaze için kendisinden de destek istendiğini belirterek, "Türk şoförleri bölgede çok büyük mağduriyet yaşıyor. Maalesef bu konuda yeterli desteği alamıyorlar. Kızılay ve hükümet yetkililerimiz Suriyeli vatandaşlara gösterdiği hassasiyeti Türk şoförlere de göstermesini bekliyoruz. Rusya'ya Azerbaycan üzerinden gitmek mümkün ancak daha uzun olan o yol için bir de Türk nakliyecilerden ekstra 500 dolar geçiş ücreti alınıyor. Hükümetimizin girişimleri ile bu ücret kaldırılmalı. Türkmenistan Sınır kapsının yeniden transit geçişe açılması ile büyük bir rahatlanama sağlanabilir. Bu kapı pandemi nedeniyle transit taşımalara kapanmıştı. Pandemi öncesi ise Orta Asya taşımalarının büyük kısmı Türkmenistan üzerinden yapılıyordu" dedi.

TUR ÇİLESİNİN BİTMESİ İÇİN 4 BEKLENTİLERİ VAR

  • Rusya'ya Azerbaycan üzerinden gidilebilmesi için bu ülkede sadece Türk nakliyecilerden aldığı sefer başına 500 dolar geçiş ücretinin kaldırılması sağlansın.
  • Hükümetin desteği ile Türkiye-Rusya arasında direkt bir Ro-Ro hattı açılsın.
  • Pandemi nedeniyle yasaklanan Türkmenistan'ın Sınır Kapısı yeniden transit taşımalara açılsın.
  • Kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Gürcistan'a Tük makamlarınca teknik yardım ve işbirliği teklif edilsin.
YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Dış işleri bakanlığı bu konuya el atmalı. Türkmenistan 2 yıldan fazladır ülkeyi kapattı :( halada açacak gibi değiller. Azerbaycanın 1 tır geçişinden 500 dolar almasıda :( problem. Rusya da 1000 e yakın , Gürcistan da 1000 e yakın şoför kaderine bırakılmamalı. Bu şoförler ülkemiz için para kazandıran sektörde ve bizim milletimizden. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti: Ukrayna sebebi ile medyaya vakit ayıramıyor Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti: Ukrayna sebebi ile medyaya vakit ayıramıyor Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı: Ruslar işgali destekliyor mu? Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı: Ruslar işgali destekliyor mu?

Azerbaycan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
15:01 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın eski sevgilisi merhum Ata için yaptığı yorum pes dedirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement