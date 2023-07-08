Türkiye'deki 5 Azov Taburu Komutanı Ukrayna'ya Döndü

İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ukrayna lideri Zelenski, dönüşünde Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanı ile fotoğraf paylaşarak onların da ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bu gelişme sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması gerektiğini belirterek komutanların geri dönüşünün Rusya'ya bildirilmediğini ifade etti. Pevkov, "Türkiye ve Ukrayna anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.

ZELENSKİ'NİN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle dün İstanbul'a gelerek birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenlerken, ertesi gün geri döüş yolunda uçaktan bir paylaşımda bulunarak Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

"KAHRAMANLARIMIZI EVİMİZE GETİRİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KOMUTANLARIN SERBEST BIRAKILACAĞINI BİZE BİLDİRMEDİ"

Reuters'ın RIA haber ajansından aktardığı bilgilere göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması gerektiğini ve Türkiye'nin komutanların serbest bırakılacağını Rusya'ya bildirmediğini ifade etti.

"TÜRKİYE, ANLAŞMALARI İHLAL ETTİ"

Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna'ya dönmesi nedeniyle "Türkiye ve Ukrayna anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Mariupol'da uzun süre Ruslara karşı direnen Azov Taburu ise iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ardından teslim olurken, askerlerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalması konusunda uzlaşılmıştı.