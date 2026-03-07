Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
07.03.2026 00:12  Güncelleme: 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun'a yeni görev verildi. Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Ayrıca Mustafa Kibaroğlu BM Viyana Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Mustafa Türker Arı Gürcistan Büyükelçisi, Barış Ceyhun Erciyes ise Arnavutluk Büyükelçisi olarak atandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı.,

FAHRETİN ALTUN, VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda (TİHEK) Temmuz 2025'ten bu yana başkan olan Fahrettin Altun'a yeni görev verildi. Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Vatikan Büyükelçisi oldu.

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum.

Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım.

Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

3 BÜYÜKELÇİ ATAMASI DAHA

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mustafa Kibaroğlu BM Viyana Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Mustafa Türker Arı Gürcistan Büyükelçisi, Barış Ceyhun Erciyes ise Arnavutluk Büyükelçisi oldu.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, 10 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı. Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Viyana Büyükelçisi oldu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kibaroğlu, Fahrettin Altun, Mustafa Türker, Gürcistan, Vatikan, Erciyes, Viyana, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan T Hakan T:
    hangi insanların hakları ???hangi eşitlik 16 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    ne güzel dünya 15 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    VATIKAN TAM YERI 8 1 Yanıtla
  • Fatih*1453 Fatih*1453:
    vatikan yakışmışş cok isabetli olmuş 9 0 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    Vatikan'ın nüfusu kaçta büyükelci oldu oraya.. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
20:21
MİT’le ilgili ortalığı karıştıran “MI6“ iddiasına yalanlama
MİT'le ilgili ortalığı karıştıran "MI6" iddiasına yalanlama
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
18:59
Görüntüleri paylaşıldı Bunlar da İsrail’in Müslüman askerleri
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:51:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.