Türkiye, İran ve Rusya Ortak Bildiri Açıklaması

Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi

Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Suriye, İran, Dünya, Son Dakika

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