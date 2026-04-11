Türkiye-Senegal İş Birliği Güçleniyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak, Afrika ile ilişkilerimizi sadece ekonomik iş birliğiyle sınırlı görmüyoruz. Girişimci ve insani dış politika anlayışımız çerçevesinde, Senegal'in kalkınma sürecine ve insani ihtiyaç alanlarına güçlü, etkin ve sürekli bir destek sunuyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 'Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 6'ncı Dönem Toplantısı Kapanış Töreni'ne katıldı. Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı olarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2003 yılında başlattığı 'Afrika Stratejisiyle', kıta ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, eşit ve ortak fayda temelinde daha derin ve daha güçlü bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Bu stratejik yaklaşımla Türkiye'nin, Afrika'nın kalkınma çabalarına katkı sunduğunu aktaran Göktaş, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiğini, bu kapsamda 2003'te 5,4 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını belirtti.

'15 MİLYON DOLAR TUTARINDA KALKINMA İŞ BİRLİĞİ DESTEĞİ SAĞLADIK'

İkili ticari ve ekonomik ilişkileri ilerletmek için, iş dünyasına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Göktaş, karşılıklı organizasyonlarının artırılmasının özel sektörler arasındaki kalıcı iş birliklerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Diplomatik temsil ağın, Türkiye'nin Afrika ile geliştirdiği iş birliğini destekleyecek güçlü bir zemine kavuştuğuna dikkati çeken Göktaş, "Türkiye, bugün Afrika'nın 44 ülkesindeki büyükelçilikleri ve 31 ülkedeki ticaret müşavirlikleriyle kıtadaki iş birliğini güçlü bir kurumsal altyapıyla desteklemektedir. Türkiye'de 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliğinin bulunmasını da ilişkilerimizin ulaştığı karşılıklı güven ve yakın iş birliğinin kıymetli bir göstergesi olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın kıta genelinde 62 noktaya gerçekleştirdiği doğrudan uçuşların halklar arasındaki bağı daha da güçlendirdiğini kaydeden Göktaş, DEİK bünyesinde Afrika ülkeleriyle kurulan İş Konseylerinin sayısının 48'e ulaşmasının, ekonomik ilişkilerin kurumsal temelini daha da sağlamlaştırdığını bildirdi. Göktaş, "Türkiye olarak, Afrika ile ilişkilerimizi sadece ekonomik iş birliğiyle sınırlı görmüyoruz. Girişimci ve insani dış politika anlayışımız çerçevesinde, Senegal'in kalkınma sürecine ve insani ihtiyaç alanlarına güçlü, etkin ve sürekli bir destek sunuyoruz. TİKA projelerimiz ve sürdürülebilir kalkınma desteklerimiz, bu anlayışın somut karşılığıdır. Bu kapsamda TİKA eliyle bugüne kadar, başta eğitim, sağlık ve tarım olmak üzere çeşitli alanlarda 238 proje ve faaliyet gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra; yaklaşık 15 milyon dolar tutarında kalkınma iş birliği desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde de sağlık, eğitim, tarım, kadınların ekonomik hayata katılımı alanlarında hayata geçireceğimiz yeni projelerle iş birliğimizi daha ileri taşımakta kararlıyız" diye konuştu.

'ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ARTIRACAĞIZ'

Eğitim konusunun, Senegal'le uzun vadeli iş birliğin en güçlü dayanaklarından biri olduğuna işaret eden Göktaş, 2021–2025 yılları arasında 873 Senegalli öğrenciye burs imkanı sunduklarının bilgisini verdi. Göktaş, 2024–2025 eğitim-öğretim döneminde, yükseköğretim kurumlarında 705 Senegal uyruklu öğrenci eğitimine ettiğini, Maarif Vakfı'nın Dakar, Thies ve St. Louis'deki dört kampüste yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle, 13 okulda 1.082 öğrenciye ulaştığını aktardı.

Senegalli üniversitelerle iş birliği kapsamında kurulan Türkçe Eğitim Merkezlerinde 401 öğrencinin Türkçe öğrenimi gördüğünü söyleyen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimizi güçlendirerek, gençlerimiz için yeni imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Aile kurumunun güçlendirilmesi ve sosyal hizmetler alanında da iş birliğimiz artırmaya kararlıyız. Aile, Sosyal Eylem ve Dayanışma Bakanlığı ile yakın bir iş birliği içerisindeyiz ve ortak çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde artıracağız."

Senegal Cumhuriyeti Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Senegalliler Bakanı, Senegal KEK Eş Başkanı Cheikh Niang da bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Bakan Göktaş ve Bakan Niang, KEK 6'ncı Dönem Toplantı Tutanağı'nı imzaladı.

Öte yandan Bakan Göktaş, Bakan Niang ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerinin mevcut durumu ile ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı, bölgesel ve uluslararası girişimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.