Türkiye\'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis\'ten küstah tehdit

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile imzalanan Eurofighter Typhoon ön anlaşmasının ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma fonuna erişimini engellemeye çalışacağını duyuran Miçotakis, savaş uçaklarının Yunanistan'a karşı kullanılmaması için güvence istedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Temmuz'da IDEF 2025 kapsamında Eurofighter Typhoon savaş uçakları için ön mutabakatın imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey arasında gerçekleştirildi. MSB, "Savunma bakanları ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" açıklamasında bulundu.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ŞOKTA

Anlaşmanın dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından Yunanistan ve İsrail'den art arda sert tepkiler geldi. İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu anlaşmayı engelleyemediği için eleştirirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye'yi hedef aldı.

"FONLARA ERİŞMİ ENGELLEYECEĞİZ" TEHDİDİ

AFP'nin haberine göre Miçotakis, Türkiye'nin Eurofighter'ları Ege'de Yunanistan'a karşı kullanma ihtimaline karşı AB nezdinde harekete geçeceğini belirtti. Türkiye'nin 150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) kapsamındaki savunma fonlarına teknik olarak erişim hakkı bulunurken, Miçotakis bu sürece engel olacağını dile getirdi. Skai TV'ye konuşan Yunan lider, "Türkiye'nin AB savunma fonlarına erişebilmesi için tüm üye ülkelerin oybirliği gerekiyor. Yunanistan buna izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

"ŞARTLARIMIZ OLABİLİR" DEDİ AMA...

Miçotakis, Türkiye'nin Eurofighter alımına doğrudan müdahale edemeyeceğini de kabul ederek, "Türkiye savunma sanayisi güçlü, büyük bir ülke. Eğer birileri Türkiye'nin herhangi bir savunma ekipmanı satın almasını engelleyebileceğini düşünüyorsa, çok cahildir" dedi. Ancak bazı koşullar ileri sürebileceklerini savunan Miçotakis, Avrupalı ortaklarını uçakların teslimat süreci, potansiyel kullanım alanları ve teknik destek gibi konularda bilgilendireceklerini söyledi.

EUEROFIGHTER SÜRECİNCDE ALMANYA ONAYI GELDİ

Türkiye'ye yönelik satışla ilgili olarak Almanya hükümeti de anlaşmaya resmen onay verdi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumu, Türkiye'nin 40 adet savaş uçağı alımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

ANKARA, EGE'DEKİ GERİLİMLER KONUSUNDA UYARILARINI YİNELEMİŞTİ

Öte yandan Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını tek taraflı olarak genişletmeye yönelik hamlelerine karşı uzun süredir diplomatik uyarılarını sürdürüyor. Miçotakis'in çıkışı, bölgedeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı.