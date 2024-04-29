Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın saldırılarıyla cephedeki durum kötüleşti - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın saldırılarıyla cephedeki durum kötüleşti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya\'nın saldırılarıyla cephedeki durum kötüleşti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rusya'nın son dönemdeki saldırılarının ardından cephedeki durumun kötüleştiğini ve Ukrayna güçlerinin bazı mevzilerden çekildiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri yardım paketi gelmeden önce üstünlük sağlamaya çalıştığı düşünülüyor. Ukrayna birliklerinin eksikliklerle mücadele ettiği ve Rus birliklerinin ilerlemesiyle kayıplar yaşandığı belirtiliyor. ABD ise Ukrayna'ya acil askeri yardım göndereceğini açıkladı.

29.04.2024 13:08
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rusya'nın son dönemdeki saldırılarının ardından cephedeki durumun kötüleştiğini söyledi.

General Syrskyi, Ukrayna güçlerinin Donetsk bölgesinin doğusundaki bazı mevzilerden çekildiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna’nın büyük beklenti içinde olduğu 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketi gelmeden önce bölgede üstünlük sağlamaya çalıştığı düşünülüyor.

Ukrayna birliklerinin aylardır mühimmat, asker ve hava savunmada eksikliklerle mücadele ettiği bildiriliyor.

Pazar günü Telegram hesabından yaptığı paylaşımda General Syrskyi, Rusya'nın Şubat ayında Avdiivka'yı ele geçirmesinin ardından Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde savunma hattının bir kısmını oluşturan bazı mevzilerden çekildiğini doğruladı.

Rusya, Avdiivka'daki zaferinin ardından çatışmalarını Kiev kontrolündeki Chasiv Yar çevresine yoğunlaştırdı.

Ukrayna ise batıya doğru yeni savunma hatları oluşturdu.

Rus birliklerin ilerlemesiyle Ukrayna'nın bazı yerlerde yaşadığı kayıpları kabul eden General Syrskyi, buralara yeni askerlerin konuşlandırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Pazar günü erken saatlerde birliklerinin Avdiivka'nın yaklaşık 10 km kuzeyindeki Novobakhmutivka köyünü ele geçirdiğini bildirdi.

General Oleksandr Syrskyi Şubat ayında Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy önceki Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi’yi görevden almıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana görevde olan Zaluzhnyi ile Zelenskiy arasında anlaşmazlık olduğuna dair bazı spekülasyonlar vardı.

Bu ayın başlarında General Syrskyi ülkenin doğusundaki durumun "önemli ölçüde kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın ikinci şehri Harkov'a ilerlemesini beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım paketi imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü yeni askeri yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri ve topçu mühimmatını "acilen" göndereceğini açıkladı.

Alman araştırma kuruluşu Kiel Enstitüsü'ne göre ABD, Şubat 2022 ile Ocak 2024 arasında Ukrayna'ya 40 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın saldırılarıyla cephedeki durum kötüleşti - Son Dakika

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