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Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu - Son Dakika
BBC

Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu

27.01.2022 21:47
Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde, Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulacağı uyarısında bulundu.

Almanya ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde, Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulacağı uyarısında bulundu.

ABD, boru hattının açılışının engellenebileceğini, Alman yetkililer de projeye yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Rusya ise saldırı planladığı iddialarını reddediyor.

Tartışmalı Rus boru hattı, Baltık Denizi'nin altından geçerek doğrudan Almanya'ya uzanıyor.

Mevcut boru hatları ise Ukrayna'nın topraklarından geçiyor ve ülkeye gelir sağlıyor.

Rusya'nın saldırmayacağını defalarca belirtmesine rağmen, son zamanlarda 100 bine yakın Rus askerinin Ukrayna sınırına konuşlandırıldığı ve bunun işgal endişesi yarattığı belirtiliyor.

ABD dün, Ukrayna'nın NATO askeri ittifakına katılmasını engelleme yönündeki Rusya'nın talebini reddederken Moskova'ya "ileriye dönük ciddi bir diplomatik yol" önerdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü ise bugün yaptığı açıklamada bu önerilerin değerlendirildiğini söyledi.

Odakta Kuzey Akım 2 var

Bin 225 kilometrelik boru hattının inşası beş yıl sürdü ve yaklaşık 11 milyar dolara mal oldu. Ancak, Kasım ayında Alman yasalarına uymadığı için proje onayının askıya alındığının bildirilmesiyle faaliyete geçmedi.

NPR'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda projenin devam etmemesini sağlamak için Almanya ile birlikte çalışaklarını söyledi.

Price, "Çok açık olmak istiyorum: Rusya Ukrayna'yı şu ya da bu şekilde işgal ederse, Kuzey Akım 2 daha fazla ilerlemeyecek" dedi.

Bunun ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Alman parlamentosuna yaptığı açıklamada, Batılı müttefiklerin "Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere", "güçlü bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını" ve herhangi bir saldırının Rusya için ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Kuzey Akım 2'yi istemeyenler de var

Büyük Avrupa şirketleri Kuzey Akım 2'ye büyük bir yatırım yaptı.

Bugünkü Alman hükümeti de doğal gazın önümüzdeki yıllarda Almanya'daki enerji arzına önemli bir katkı sağlamaya devam edeceğine ve bunun daha iklim dostu olduğuna inanıyor.

Ancak Kuzey Akım 2 projesine itirazlar da var. Çevreciler, bunun Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele programıyla uyumlu olmadığına inanıyor. Politikacılar ise projenin, Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını artırabileceğinden korkuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de daha önce boru hattını "tehlikeli bir jeopolitik silah" olarak tanımlamıştı.

Diplomatik hamleler

ABD ve NATO, Çarşamba günü, Rusya'ya Ukrayna krizini çözme talepleriyle ilgili resmi bir yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu resmi yanıtın, Rusya'nın NATO ittifakının genişlemesi konusundaki "ana endişesine" cevap vermediğini söyledi.

Fakat ikincil konularda "ciddi bir görüşmenin başlaması için umut verdiğini" belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın verilen yanıtı analiz etmesinin zaman alacağını söyledi.

Ayrıca Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan diplomatlar, Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli isyancıların elinde tuttuğu Doğu Donbas bölgesindeki topraklarla ilgili Ukrayna'da uzun süredir devam eden ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını yinelediler.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Berlin'deki müzakerelere gelme kararının "iyi haber" olduğunu söyledi.

Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu
Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu
Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu
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Son Dakika Dünya Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Ukrayna krizi: ABD, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattının engelleneceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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