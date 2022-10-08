Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti - Son Dakika
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Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti

08.10.2022 18:01

Ukrayna, sabah saatlerinde Rusya için stratejik olarak büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü vurdu. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde Rusya ile Kırım anakarasını birbirine bağlayan köprünün yıkılması ile birlikte iki milyon kişinin olası bir kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Kırım'da yaşayan halk marketlere ve benzin istasyonlarına akın etti.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak sabah saatlerinde yaşanan olayda Ukrayna ordusu Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan ve Kırım işgalinin sembolü olan köprüyü vurdu.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"KUŞ UÇURMALARI BİLE İMKANSIZ"

2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü olarak görülüyor. Köprü, demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu. Rusya bu köprü vasıtasıyla Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmişti. Patlamadan sonra Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'nden geldiği için Rusların yakın zamanda Herson'dan ayrılacakları tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı.

Kıtlık bekleniyor! Ukrayna'nın saldırısı sonrası Kırımlılar benzinlik ve marketlere akın etti

PUTİN'E RAPOR VERİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi. Putin, patlamayı araştırmak için komisyon kurulması talimatı verdi. Kremlin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Savelyev ile EMERCOM Başkanı Kurenkov'un olay yerine gittiği belirtildi.

Kıtlık bekleniyor! Ukrayna'nın saldırısı sonrası Kırımlılar benzinlik ve marketlere akın etti

KITLIK YAŞANABİLİR

Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından ise Kırım'da yaşayan halk, marketlere ve benzin istasyonlarına akın etti. Askeri uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede olası bir kıtlık yaşanabileceği üzerinde duruldu.

''KIYAMET GÜNÜ GELECEK''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de konuya ilişkin daha önce, ''Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde. Saklanmak çok zor olacak.Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" açıklamalarında bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti - Son Dakika
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