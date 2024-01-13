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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Savaş Suçlarını İnceleyecek - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Savaş Suçlarını İnceleyecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki çatışmalarda gazetecilere yönelik işlenen savaş suçlarının incelenmesine karar verdi. Gazze'de İsrail tarafından başlatılan saldırılarda hayatını kaybeden 79 gazeteci üzerine Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) soruşturma talebinde bulunmuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, gazetecilere yönelik saldırıların Filistin'deki savaş suçları soruşturmasına dahil edileceğini belirtti. RSF, gazetecilere karşı işlenen suçların kapsamlı bir soruşturma gerektirdiğini vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze\'deki Gazetecilere Yönelik Savaş Suçlarını İnceleyecek
13.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 15:43
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Yusuf Özkan / Lahey

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’deki çatışmalarda gazetecilere yönelik işlenen savaş suçlarının da incelenmesine karar verdi.

Gazze’de 7 Ekim’deki Hamas saldırılarının ardından İsrail tarafından başlatılan saldırılarda şu ana kadar 79 gazeteci hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Ekim ayında ve Aralık ayı sonunda Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Gazze’deki medya mensuplarına yönelik saldırılara ilişkin iki kez soruşturma talebinde bulunmuştu.

RSF, İsrail ordusunu, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bölgedeki muhabirleri kasten hedef aldığını belirterek, bunun savaş suçu olduğunu savunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan, önceki gün RSF’ye gönderdiği yazıda, gazetecilere yönelik saldırıların, Filistin’deki savaş suçları soruşturmasına dahil edileceği güvencesini verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin'deki durumla ilgili devam eden soruşturmanın bir parçası olarak diğer potansiyel suçların yanı sıra gazetecilere karşı işlenen suçlar da savcılık tarafından inceleniyor” dendi.

Savcılık, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk ve Roma Statüsü kapsamında korunduğunun altını çizerek, “Gazeteciler bu önemli misyonlarını yerine getirirken hiçbir koşulda hedef alınmamalıdır” görüşünü dile getirdi.

'79 gazeteci öldürüldü'

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 79 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Deloire, RSF’nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gazze’deki gazeteci katliamının, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden kararlı bir yanıt gerektirdiğini vurguladı.

Bugüne kadar en az 18 gazetecinin görev sırasında öldürüldüğünü saptadıklarını söyleyen RSF Genel Sekreteri, şöyle devam etti:

“Medya mensuplarına karşı işlenen savaş suçlarının boyutlarını yalnızca kapsamlı bir soruşturma ortaya koyabilir. Başsavcılığın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerleyerek somut adımlar atılmasını umuyoruz. Bu gerekli ve çoktan atılması gereken bir adımdır.”

RSF’ye göre, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülen 79 gazeteciden 72’si Filistinli. Öldürülen gazetecilerden 4’ü İsrail ve 3’ü de Lübnan vatandaşı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 2018 ve 2021’de de, İsrail güvenlik güçlerinin Filistin topraklarında görev yapan gazetecileri hedef aldığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunmuştu.

Roma Tüzüğü uyarınca 20 yıl önce kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş, soykırım ve insanlığa karşı işlenen diğer suçları soruşturuyor.

Uluslararası mahkeme, Gazze ve Batı Şeria’da İsrail ve Filistinli gruplar tarafından işlenen olası savaş suçlarını da inceliyor.

Ancak İsrail, Roma Sözleşmesi’ne taraf değil. Bu nedenle Lahey’deki mahkemenin kararlarını tanımıyor. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail’i suçlu bulması durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağı bilinmiyor.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Savaş Suçlarını İnceleyecek - Son Dakika

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