Trump\'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

ABD'li ünlü talk-show sunucusu Jimmy Kimmel, Minneapolis'teki şiddet olaylarını ve Başkan Trump'ın tutumunu eleştirdiği programında duygu dolu anlar yaşadı. ICE polislerinin öldürdüğü iki kişi ve ailelerinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan Kimmel, "Eğer liderlerimiz şiddeti teşvik ediyorsa, yeni liderlere ihtiyacımız var" diyerek Beyaz Saray'a sert bir rest çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Minneapolis'te federal ajanların müdahalesiyle tırmanan gerilimi tartışırken, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın son sözleri gündeme damga vurdu. Programına her zamanki mizahi diliyle başlayan ancak kısa sürede ciddileşen Kimmel, Minneapolis halkının yaşadığı acıları anlatırken canlı yayında ağlamaya başladı.

"LİDERLERİMİZ KORKUYU TEŞVİK EDİYOR"

Kimmel, Minneapolis'te hayatını kaybedenlerin ailelerine seslenirken sesinin titrediği o anlarda şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Eğer liderlerimiz kasıtlı olarak şiddeti ve korkuyu yaratıyor ve teşvik ediyorsa, o zaman yeni liderlere ihtiyacımız olduğu konusunda sizin de hemfikir olacağınızı umuyorum; çünkü bunlar lider değil."

"ÖDÜLLERİMİ BARIŞ İÇİN TRUMP'A VERMEYE HAZIRIM"

Trump'ın Minneapolis'teki olayları "sahte ayaklanmalar" olarak nitelendirmesiyle alay eden Kimmel, Başkan'ın Nobel Barış Ödülü isteğini de hedef aldı. Trump'ın tavrını "hostes fıstık getirmedi diye uçağı düşürmeye çalışan bir pilot" benzetmesiyle eleştiren ünlü sunucu, ironik bir teklifte bulundu: "Clio, Webby ve Emmy ödüllerimi Oval Ofis'e getirmeye hazırım. Yeter ki federal müdahaleyi durdurun ve barışı sağlayın."

Kimmel "Bakın, bir anlaşma yapalım. Benim birkaç ödülüm var; bir Clio, bir Webby, bir de gündüz kuşağı Emmy ödülüm... Sayın Başkan, eğer Minneapolis halkını rahat bırakırsanız ve bu ajanları geri çekerseniz, tüm bu ödülleri bizzat Oval Ofis'e getirip size teslim edeceğim. Hatta üzerine kendi adınızı yazmanız için bir de altın yaldızlı kalem hediye ederim" ifadelerini kullandı.

PRETTİ VE GOOD AİLELERİ İÇİN GÖZYAŞI

Konuşmasının sonunda Minneapolis'te hayatını kaybedenlerin yakınlarını anan Kimmel, "Ve Minneapolis halkına, Pretti ailesine ve Good ailesine…" derken hıçkırıklara boğuldu ve konuşmasını tamamlamakta güçlük çekti.

ICE polisi Minneapolis'te önce Renee Nicole Good'u, geçtiğimiz günlerde de Alex Pretti'yi vurarak öldürmüş, bu ölümleri protesto eden binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.