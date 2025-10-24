Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti - Son Dakika
Dünya

Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

24.10.2025 11:07
Vatikan'da 500 yıl sonra bir ilk yaşandı. İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Papa 14. Leo birlikte dua etmek üzere bir araya geldi.

İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Vatikan'a resmi ziyarette bulunarak, Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi. Charles ve Papa Sistine Şapeli'nde birlikte dua etti. Yaklaşık 500 yıl sonra İngiliz kralı ile papanın aynı çatı altında dua etmesi, bir ilk olarak tarihe geçti.

ÖZEL BİR AHŞAP KOLTUK HEDİYE EDECEK

Papa 14'üncü Leo, Kral Charles'a Roma'daki St. Paul Bazilikası'nda özel bir ahşap koltuk hediye etti. Bazilikanın altar kısmının arkasında yer alan koltuk, sadece Britanya kralları tarafından kullanılabilecek.

Kralın armasını ve Hristiyanlar arasında birlik çağrısı anlamına gelen Latince 'Ut unum sint' (Bir olsunlar) yazısını taşıyacak.

"KRALİYET KARDEŞİ" UNVANI DA VERDİ

Papa Leo, Kral Charles'a ayrıca 'Kraliyet Kardeşi' unvanı verdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın ise Papa Leo'ya, Windsor Kalesi'nde bulunan Aziz George Şapeli'nin 'Papaz Kardeşi' unvanını ve 'Şövalye Büyük Haç' ünvanını verdiği bildirildi.

Kral Charles, son 3 papa ile daha önce görüşmüş ancak birlikte dua ettikleri bir tören olmamıştı.

Kaynak: DHA

İngiltere, Vatikan, Yaşam, Dünya, Papa, Dini, Son Dakika

