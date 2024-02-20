Yemen Açıklarında Bir Kargo Gemisi Husilerin Saldırısına Uğradı

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Belize bandıralı, İngiltere’ye kayıtlı bir kargo gemisi Yemen açıklarında Husilerin füzeli saldırısına uğradı. Geminin mürettebatı gemiyi terk etti.

Güvenlik yetkilileri Rubymar isimli geminin vurulduğu sırada Aden Körfezi'nde seyrettiğini ve Babülmendep Boğazı'na yaklaşmakta olduğunu söyledi.

“Çok tehlikeli” olarak sınıflandırılan gübre taşıyan gemi su almaya başladı.

İngiltere saldırıyı kınadı ve “müttefik donanma gemilerinin olay yerinde olduğunu” açıkladı.

İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, Husilerin Kızıldeniz’deki tehditlerini sonlandırmak için bir süredir askeri operasyonlar düzenliyor. Ancak söz konusu saldırıyla beraber bu çabaların sonuçsuz kaldığı görüldü. Saldırı, İran destekli Husiler tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en zarar verici saldırılardan birisi olarak da kayıtlara geçti.

Husiler, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de devam eden savaşta Filistinlilere destek vermek amacıyla Kasım ayının ortalarından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere ve Batılı savaş gemilerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Saldırılarla birlikte büyük taşıma şirketleri, küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan bu kritik su yolunu kullanmaktan vazgeçti.

ABD ve İngiliz kuvvetleri buna karşılık olarak geçen ay Husilerin kontrolündeki Yemen'in batısındaki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlemeye başladı.

'Askeri yetkililer olay yerinde'

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Dairesi (UKMTO) Pazar gecesi, Yemen'in Kızıldeniz limanı Mocha'nın yaklaşık 65 km güneyinde adı açıklanmayan bir gemiden bir olay raporu aldığını söyledi.

Kaptanın yerel saatle 23.00 civarında "gemiye yakın bir yerde hasarla sonuçlanan bir patlama" bildirdiği belirtildi.

UKMTO, Pazartesi günü askeri yetkililerin mürettebatın bir saldırının ardından gemiyi terk ettiğini bildirdiğini aktardı.

Açıklamada, geminin demir attığı ve tüm mürettebatın da güvende olduğu belirtildi:

"Askeri yetkililer yardım sağlamak üzere olay yerinde bulunuyor."

İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey de Belize bandıralı bir kargo gemisinin Pazar günü kuzeye doğru seyrederken Bab al-Mandab Boğazı'nda saldırıya uğradığını açıkladı.

Rubymar’ın güvenlik firması LSS Sapu ve veri sağlayıcısı Lloyd's List Intelligence da daha sonra yaptıkları açıklamada geminin iki füzeyle vurulduğunu ve hasar gördüğünü doğruladı.

LSS-Sapu sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "geminin su aldığını ancak gemide kimsenin olmadığını" söyledi.

Sözcü, sahipleri ve yöneticilerinin geminin çekilmesi için seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

24 mürettebat güvenli bir yere götürüldü

İngiliz hükümeti Rubymar'ın su aldığını ve terk edildiğini, mürettebatının da güvenli bir yere götürüldüğünü teyit etti.

En son Pazar günü takip sinyali alan MarineTraffic verilerine göre Rubymar, Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a doğru seyahat etmekteydi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin Aden Körfezi'nde Rubymar olarak tanımladığı "bir İngiliz gemisine" füzeler ateşlediğini duyurdu.

Sarea, "Gemi feci şekilde hasar gördü” dedi ancak herhangi bir kanıt sunmadı.

Operasyon sırasında mürettebatın gemiyi güvenli bir şekilde tahliye etmelerini sağladıklarını belirten Sarea, "Gemi, uğradığı büyük hasarın bir sonucu olarak, şu anda Aden Körfezinde potansiyel batma riski altında”dedi.

Cibuti Liman Dairesi, gemide 11 Suriyeli, altı Mısırlı, dört Filipinli ve üç Hintli olmak üzere 24 mürettebatın olduğunu açıkladı. Yetkililer mürettabata ilk olarak yoldan geçen başka bir gemi tarafından yardım edildiğini, şimdi ise güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, taşıdığı “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılan gübre bakımından da uyarıda bulundu.

172 metre uzunluğundaki Belize bandıralı Rubymar’ın operatörleri Lübnanlı. Geminin kayıtlı sahibi Golden Adventure Shipping'in de adresi İngiltere'nin Southampton limanında bulunuyor.