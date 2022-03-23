Yeni Rusya hamlesi! Doğu Avrupa ülkelerine 4 yeni NATO muharebe grubu konuşlandırılacak - Son Dakika
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Yeni Rusya hamlesi! Doğu Avrupa ülkelerine 4 yeni NATO muharebe grubu konuşlandırılacak

23.03.2022 20:13

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalara yer verdi. Stoltenberg, toplam NATO muharebe grubu sayısının 8'e çıkarılacağını belirterek, "Yarınki zirvede yeni kararlar alacağız. Karada, havada ve denizde. İlk adım, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO muharebe grubunun konuşlandırılmasıdır." sözlerine yer verdi.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak liderler zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna kendisini savunma hakkına sahiptir. Ukraynalıların bu temel hakkı korumalarına yardımcı oluyoruz. Müttefikler 2014'ten beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitti ve yeteneklerini güçlendirdi. Bu eğitimi şimdi büyük bir cesaretle ön saflarda uygulamaya koyuyorlar. Son aylarda müttefikler askeri desteği artırdı. Tanksavar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, yakıt ve mühimmatın yanı sıra mali yardım sağlamak ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Yarın müttefiklerin Ukrayna'ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

"GÜVENLİĞİMİZ KONUSUNDA YENİ BİR GERÇEKLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin güvenlik kapsamında yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Artık ittifak genelinde yüz binlerce müttefik birlik yüksek düzeyde hazır durumda. Çoğunlukla ittifakın doğu kesiminde bulunan doğrudan NATO Komutanlığında 40 bin kuvvet ve 100 bin ABD askeri bulunuyor. Hepsi büyük hava ve deniz gücü tarafından destekleniyor. Güvenliğimiz konusunda yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu yüzden caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha uzun vadede yeniden düzenlemeliyiz" diye konuştu.

NATO'dan yeni Rusya hamlesi! Doğu Avrupa ülkelerine 4 yeni savaş grubu yerleştirecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

ZELENSKİ, NATO LİDERLERİNE HİTAP EDECEK

Yarınki toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de liderlere hitap edeceğini belirten Stoltenberg, "NATO liderleri, güvenliğimizin önemli bir anında yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantıda bize hitap edecek olan Başkan Zelenski'yi ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Başkan Putin'in Ukrayna'yı vahşice işgali her gün ölüme ve yıkıma neden oluyor. Müttefikler, Ukrayna'nın cesur halkını desteklemek ve Kremlin'in zulmüne karşı birlik içindedir. Putin bu savaşı bitirmeli, siviller için yardıma ve güvenli geçişe izin vermeli, gerçek diplomasiye katılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"DÖRT YENİ NATO MUHAREBE GRUBU KONUŞLANDIRILACAK"

Stoltenberg, toplam NATO muharebe grubu sayısının 8'e çıkarılacağını belirterek, "Yarınki zirvede yeni kararlar alacağız. Liderlerin, ittifakın doğu kısmındaki güçlerimizde büyük artışlarla NATO'nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirmeyi kabul etmelerini bekliyorum. Karada, havada ve denizde. İlk adım, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO muharebe grubunun konuşlandırılmasıdır. Bu, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte, doğu kanadında sekiz çok uluslu NATO muharebe grubuna sahip olacağımız anlamına geliyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yeni Rusya hamlesi! Doğu Avrupa ülkelerine 4 yeni NATO muharebe grubu konuşlandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Rusya hamlesi! Doğu Avrupa ülkelerine 4 yeni NATO muharebe grubu konuşlandırılacak - Son Dakika
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