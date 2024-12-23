Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı - Son Dakika
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Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı

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Filistin için 1 Ocak'ta düzenlenecek protesto gösterisini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Milli İrade Platformu üyeleri, eyleme katılım çağrısı yaptı. Galata'da düzenlenecek eylem sabah namazından sonra başlayacak.

23.12.2024 16:38  Güncelleme: 16:51
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Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Platform üyeleri, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulundu.

Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı

YILIN İLK GÜNÜNDE SABAH NAMAZINDAN SONRA DÜZENLENCEK

Platform adına açıklama yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, yeni yılın ilk gününde Ayasofya Camii, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami ve Fatih Camii'nde sabah namazında buluşup şehitlere dua edeceklerini ve kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini belirtti. Tüm vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet eden Beşinci, "Tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında dimdik durmuş bir medeniyetin mensupları olarak sesimizi yükseltiyor, yılın ilk sabahında dünyayı biz uyandırıyoruz. Heyecanımız tam, inancımız yüksek. Nasıl ki dün Ayasofya'da zincirler kırıldı, bugün Emevi esaretten kurtuldu, elbet yarın da Mescid-i Aksa özgürlüğe kavuşacak. Artık bir güneş doğuyor. Bu hakikati tüm dünya duyacak" şeklinde konuştu.

Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı

BİLAL ERDOĞAN: ZALİMİN ZULMÜNÜ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise mazlumların hakkını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu: " İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sk 06:
    Bilal oğlan çalıştı emekli oldu Arapsever uşaklığı yapıyor 21 14 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Bilal Erdoğan'a hakaret eden zupeler onun tırnağı olamazsınız. Allah için Zalimlerin karşısında dik duruyor. 7 23 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    sen kimsin olm 18 4 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Yorumlara bakıyorumda Konunun ne olduğuna bile bakmamış cahil kalmamak için okumak yetmiyor demekki...Özgür Filistin için orada olacağım 6 15 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Sizden ne zaman kurtulacağız yaaa. Ama az kaldı yazın bi köşeye. (EMEKLİ) 14 6 Yanıtla
  • A9hmetkaya:
    bu adamın mesleği ne ne iş yapar bu acaba. 17 3 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Eğer birine birşey anlatıyor ve o kişi sizi anlamıyor ise. Ona bilale anlattır gibi anlatın. 17 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    oradayız Allahu u Ekber. 1 ocakta tüm müminler tek ses tek yürek olacak 3 13 Yanıtla
  • Alparslan:
    o eylemde şeriat bayrakları ile dolup taşacak her şey bunları derdi. başka ki kim Bilal erdogan hangi makam sahibikinbu tür işler organize ediyor garip .. herhangi bir resmi statüsü olmayan biri her şeye muktedir... Necdet sezere ve çocuklarına kurban olsunlar adamlar in adını bile bilmiyoruz vallahi 11 4 Yanıtla
  • Ender seker:
    bilo allah sana şehitlik nasip etsin bi git kurtar kardeşlerini 10 4 Yanıtla
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