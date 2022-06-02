Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi - Son Dakika
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Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi

02.06.2022 14:34

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışını önlemek için ABD'de lobi yapması sonrası gerilen ilişkiler dün Erdoğan'ın "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk" tepkisiyle yükseldi yaptı. Atina yönetiminden Erdoğan'ın sözlerine cevap gecikmezken, Miçotakis'in Bodrum'un karşısındaki Astypalea, Pserimos ve Kos adalarına yönelik ziyaret provokasyonu tansiyonu iyice yükseltecek.

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye- Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı.

"ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK"

Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

ERDOĞAN: YOLA GELECEKLERİ YOK, ANLAŞMAMIZI BOZDUK

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk" dedi.

ATİNA'DAN YANIT: ŞAHSİ TARTIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ

Erdoğan'ın bu sert çıkışına Atina yönetiminden yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, Türkiye ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e gönderdikleri mektubu hatırlatırken, Türkiye'nin söylemlerini (Ege Adalarının silahlandırılmasından bahsediyor) asılsız olmakla itham etti. Papaioannou, "Dış politikamız belirli değerlere, ilkelere, uluslararası hukuka ve Deniz Hukukuna saygıya dayanmaktadır. Bu değerler ve ilkeler rehberimiz olmaya devam edecek" dedi. Şahsi tartışmaya girmeyeceklerini belirten Papaioannou, "Uluslararası hukuk temelinde, sağduyulu ve ılımlı bir şekilde provokasyonlara yanıt veriyoruz. Aynı zamanda ortaklarımızı ve müttefiklerimizi gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS VE YUNAN DIŞİŞLERİ'NDEN PROVOKASYON

Öte yandan Yunan Başbakan Miçotakis; gerilim arttığı bir dönemde, Bodrum'un karşısındaki Astypalea, Pserimos ve Kos adalarına ziyaret kararı aldı.

Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' tepkisine Yunanistan'dan yanıt gecikmedi: Şahsi tartışmaya girmeyeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini" gösterdiği öne sürülen 16 harita ise, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi. Türkiye'ye karşı yeni bir algı kampanyası başlatan Atina; bu haritaları kullanarak, "Türkiye bunları istiyor" propagandası yapacak.

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Son Dakika Dünya Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' tepkisinden sonra geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi - Son Dakika
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