Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir - Son Dakika
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Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir

05.10.2022 10:39

Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi öncesi olası senaryoları değerlendiren Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesinin son derece 'olası' olduğunu öne sürdü.

6-7 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi öncesinde dikkat çekici açıklamalar arka arkaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladığı Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi'ne Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de katılacağı açıklanmış, Ankara- Atina geriliminin arttığı bir dönemde iki liderin görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmuştu.

'2020'DEKİNE BENZER BİR KRİZ YAŞANABİLİR'

Bugün Yunan basını, Prag'da yaşanması beklenen olası senaryoları gündeme getirdi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden To Vima, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye ile Yunanistan arasında 2020'dekine benzer bir krizin yaşanmasının olası olduğunu yazdı.

2020'DE NE OLMUŞTU?

2020'de yaşan kriz aslında 2019'un sonlarında başlamıştı. Türkiye, 2019'un Kasım ayı sonunda Yunanistan'ın, Kıbrıs, İsrail, Mısır, Lübnan , Ürdün ve Filistin ile çeşitli ittifaklar kurma hamleleri karşısında kendisinin dışlandığını varsayarak iç savaş halindeki Libya'nın meşru hükümeti ile sürpriz bir mutabakat imzalamıştı. Yunanistan, söz konusu mutabakatla Rodos ve Girit gibi Ege ve Akdeniz'deki büyük adalarının zahiri kıta sahanlıklarının açıkça gasp edildiğini öne sürerek mutabakata tepki gösterdi. Daha sonra ise tarihler 28 Şubat 2020'yi gösterdiğinde Türkiye, Meriç sınırındaki Avrupa kapılarını göçmenlere açtığını duyurdu. On binlerce göçmen Yunanistan'a geçmek için Meriç sınırına yığıldı ve Yunan sınırındaki asker ve polisle yoğun çatışmalar yaşarken, iki ülke arasında yeni bir kriz patlak verdi. 2020 boyunca Doğu Akdeniz'de de Türkiye ve Yunanistan birçok kez karşı karşıya geldi.

"ERDOĞAN İLE MİÇOTAKİS ARASINDA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR"

To Vima gazetesi, yarın Çekya'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi'ne de dikkat çekerken, Atina hükümetine yakın kaynaklar, Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'takinin aksine sürekli olarak aynı yerde bulunacağını ve ikili arasında gayri resmi veya kısa olsa bile bir görüşmenin son derece olası olduğunu söyledi.

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Son Dakika Dünya Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir - Son Dakika


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