İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitti.

EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'ye ulaştım. Programımız kapsamında Başkan Trump, ekibi ve savunmamıza destek verebilecek kişilerle görüşmeler gerçekleştireceğiz. En önemli önceliğimiz, balistik füze savunması ve Amerika ile stratejik iş birliği. Barışın daha da yakın olmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenski açıklamasında, Ukrayna adına Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını da belirtti.

UKRAYNA, İRAN'IN GEMİLERİNE SALDIRMIŞTI

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik saldırı düzenlemiş ve bu saldırıda İranlı bir denizci ölmüştü.

İran, bu saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiğini ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğunu belirttiği bir bildiri yayınladı. Bildiride Ukrayna'nın bu eyleminin karşılıksız bırakılmayacağı da vurgulanmıştı.