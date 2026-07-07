Zelenskiy'den NATO Zirvesinde Hava Savunma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Zelenskiy'den NATO Zirvesinde Hava Savunma Çağrısı

Zelenskiy\'den NATO Zirvesinde Hava Savunma Çağrısı
07.07.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO zirvesinde müttefiklerden hava savunma sistemi talep etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki NATO zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın artan saldırılarına karşı Kiev'i korumak için müttefiklerine acilen hava savunma sistemini teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Zelenskiy 7 Temmuz Salı sabahı yaptığı açıklamada, "Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz, ancak hava savunma sistemi söz konusu olduğunda müttefiklerimizin kararlılığına ihtiyacımız var" dedi.

Rus füzeleri bir haftadan kısa bir süre içinde Ukrayna'nın başkentini iki kez vurdu. Saldırılarda füzeler apartmanlara isabet etti ve 50'den fazla sivilin ölümüne yol açtı.

Ankara'daki zirvede Zelenskiy, 8 Temmuz Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Bu görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "onurlu" bir barışa yönelik müzakerelere zorlanması gerektiğini savunması bekleniyor.

NATO toplantısı öncesinde Putin ile görüşen Trump da Salı günü, "Bence ikisi de bir anlaşmaya varmak istiyor" dedi.

"Bunun bu kadar uzun sürmesi üzücü ama bence bundan bir sonuç çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik son saldırılar, Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarını artırdığı, petrol rafinerilerini ve askeri hedefleri vurduğu ve önemli yakıt kıtlığına ve elektrik kesintilerine neden olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın gece boyunca başkente doğru fırlattığı 430 insansız hava aracının "çoğunun" hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini söyledi. Hasarın boyutu henüz net değil.

Rus sosyal medya hesapları, benzin almak için saatlerce kuyrukta bekleyen ve almalarına izin verilen az miktardaki benzin için kavga eden insanların videolarıyla dolu.

Zirve öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye devletleri "üzerlerine düşeni yapmaya" ve Ukrayna'nın "egemenliğini savunmak için" ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaya çağırdı.

Rutte, Rus kara birliklerinin doğudaki ilerleyişini durdurma çabalarına atıfta bulunarak, Kiev'in "savaş alanındaki dinamikleri değiştirdiğini" vurguladı.

Son dönemdeki insansız hava aracı saldırıları, Ukrayna'ya avantaj sağlamış gibi görünüyor.

Ancak hava saldırılarının şiddetlenmesiyle birlikte Rusya'nın balistik füzeleri Kiev'de ciddi sorunlar yaratmaya başladı.

Ukrayna hava kuvvetleri, Moskova'nın fırlattığı mühimmatın ve önlenenlerin günlük sayısını yayınlıyor.

6 Temmuz Pazartesi günü neredeyse tüm insansız hava araçları başarıyla engellendi, ancak tek bir balistik füze bile durdurulamadı.

Bu kolay bir iş değil. Saatte birkaç bin kilometre hızla yol alıyorlar ve Ukrayna'da karşı koymaya yetecek kadar ABD yapımı Patriot hava savunma füzesi yok.

Zelensky, Pazartesi günü yaptığı açıklamada hayal kırıklığını dile getirerek, "Günümüz dünyasında, üretimin balistik terörden insanları korumaya yetecek kadar artırılamamış olması düpedüz absürt" dedi.

Ukrayna'da siviller öldürülürken, Patriot füzelerinin depolarda durmasının kimseye faydası olmadığını savunan Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerden ellerindeki Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmelerini istedi.

Ancak Patriot sistemleri dünya genelinde yetersiz sayıda bulunuyor ve Rusya'nın balistik saldırılarını daha da artırması durumunda kaç tanesinin yeterli olacağı da belirsiz.

Bu yüzden Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'nun yardımıyla kendi sistemini üretmesini de gündeme getiriyor.

Ancak Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'nın içine kadar giren saldırılarının Kremlin'in canını sıkmaya başladığını gösteriyor.

Moskova Kiev'i petrol rafinerilerine insansız hava araçlarıyla saldırarak, "terörizme" başvurmakla suçluyor. Rusya yıllarca Ukrayna'daki sivil altyapıyı, hatta kış ortasında elektrik santrallerini hedef aldı.

Zelenskiy Putin'i Kiev'in kabul edebileceği şartlarda barış görüşmelerine zorlamaya çalışıyor. Bu şartlarda biri Moskova'nın, hâlâ talep ettiğinin aksine, Donbas bölgesinin tamamının Rusya'ya teslim edilmemesi.

Ukrayna insansız hava araçları artık neredeyse her gün Rusya'daki askeri lojistik noktalarını, petrol rafinerilerini ve enerji santrallerini hedef alarak, elektrik kesintilerine, yakıt ve gıda kıtlığına ve resmi bir olağanüstü hâl ilanına neden oluyor.

Yerel bir sakin BBC'ye yaptığı açıklamada durumun "felaket" olduğunu ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki çalkantılı 1990'ları hatırlattığını söyledi.

Putin'in en büyük iddialarından biri, ülkeyi o kaostan "kurtardığı" ve Rusya'yı "diz çöktüğü yerden" kaldırdığı.

Şimdi ise başlattığı savaş, insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla Moskova'yı bile tehlikeye atıyor, ayrıca yaygın yakıt kısıtlamalarına yol açıyor.

Yani Zelenskiy, NATO'ya ve Trump'a Ukrayna'nın savaşın gidişatını değiştirdiğini ve baskı uygulamaya devam ederek, müttefiklerinin yardımıyla birlikte Rusya'yı müzakerelere zorlayabileceğini anlatmaya çalışacak.

Trump son zamanlarda Ukrayna'dan etkilenmiş gibi görünse de, bu hafta Putin'le 90 dakika süren bir telefon görüşmesi yaparak, Rus lidere kendi bakış açısını ortaya koyma fırsatı verdi.

Kiev, bir başka zorlu kış başlamadan önce bu savaşı "güç veya diplomasi yoluyla" ama hızla sona erdirmek istiyor.

Ancak Zelenskiy'nin savına göre, bunun gerçekleşebilmesi için Ukrayna'nın şehirlerini ve sivillerini korumak amacıyla daha fazla füze önleme sistemine ihtiyacı var.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Diplomasi, Türkiye, Rusya, Dünya, Kiev, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy'den NATO Zirvesinde Hava Savunma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu
İstanbul Adalet Sarayı’nda İntihar İstanbul Adalet Sarayı'nda İntihar
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Mardin’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hamaney’e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor Hamaney'e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor
İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda

20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:40
Messi’nin penaltı kabusu devam ediyor
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor
19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:26
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya iniyor Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Bozdoğan’da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
17:54
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:49
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 20:30:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den NATO Zirvesinde Hava Savunma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.