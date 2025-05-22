Enerjisa ve Bahçeşehir'den Sürdürülebilirlik Dersi - Son Dakika
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Eğitim

Enerjisa ve Bahçeşehir'den Sürdürülebilirlik Dersi

Enerjisa ve Bahçeşehir\'den Sürdürülebilirlik Dersi
22.05.2025 12:33
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Enerjisa, Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliğiyle 'Daha İyi ve Sürdürülebilir Bir Gelecek' dersi açtı.

'DAHA İyi Bir Gelecek' platformunu üniversite müfredatına taşıyan Enerjisa Enerji, Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) onaylı içeriklerden oluşan 'Daha İyi ve Sürdürülebilir Bir Gelecek' dersi, üniversitenin 2025 bahar dönemi müfredatına dahil edildi. 14 haftalık programı başarıyla tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Gençler, uluslararası geçerliliğe sahip UNITAR onaylı sertifikalarını alarak 'sürdürülebilirlik elçisi' unvanına sahip oldu.

CIFAL İstanbul, UNITAR ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen ders, alanında yetkin akademisyen ve profesyonellerini bir araya getirdi. Enerji, ekonomi, iletişim, sosyal etki, çevresel sürdürülebilirlik ve liderlik gibi başlıkları kapsayan çok disiplinli içeriğiyle dikkat çeken program, hem özel sektör hem akademi için güçlü bir iş birliği modeli sundu.

GENÇLER ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SERTİFİKALARINI ALDI

Bahçeşehir Üniversitesi'nin tüm fakültelerine açık olarak tasarlanan 'Daha İyi ve Sürdürülebilir Bir Gelecek' dersi, mühendislikten iletişime, işletmeden hukuka ve sağlık bilimlerine kadar pek çok disiplinden öğrenciyi bir araya getirdi. Farklı akademik geçmişe sahip katılımcılar, sürdürülebilirlik kavramını alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinin rehberliğinde çok boyutlu bir perspektifle değerlendirme imkanı buldu. Ders içeriklerinde, 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunun danışma kurulu üyeleri de yer alarak programa katkı sundu.

14 haftalık yoğun programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, uluslararası geçerliliğe sahip UNITAR onaylı sertifikalarını alarak 'sürdürülebilirlik elçisi' unvanına sahip oldu. Mezuniyet öncesinde önemli bir referans kazanan öğrenciler, aynı zamanda Enerjisa Enerji bünyesinde staj ve proje deneyimi edinme fırsatına da erişti. Gençlerin bu alandaki bilgi, farkındalık ve yetkinliklerini geliştirmeyi bir toplumsal sorumluluk olarak gören Enerjisa Enerji; eğitime, iş birliklerine ve mentorluk süreçlerine aktif katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

PINAR: DAHA İYİ BİR GELECEK SİZİNLE MÜMKÜN

'Daha İyi Bir Gelecek' sertifika töreninde konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Sürdürülebilir kalkınma gibi büyük hedefler; kamunun, akademinin, özel sektörün ve sivil toplumun birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Biz Enerjisa Enerji olarak, bu kolektif dönüşümün bir parçası değil, özel sektördeki öncüsü olabilmek için sorumluluk alıyor ve elimizi taşın altına koyuyoruz. Daha iyi bir geleceği yalnızca planlamakla yetinmiyor, onu birlikte inşa etmek adına amaçlar için ortaklıkları da önemsiyoruz. Bu vizyonu sizlerle paylaştığımızda çok daha iyi anlıyoruz ki daha iyi bir gelecek sizinle mümkün. Bilginiz, merakınız ve birlikte üretme gücünüzle, yalnız bugünü değil yarını da şekillendirecek olan sizlersiniz" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir, Enerji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Enerjisa ve Bahçeşehir'den Sürdürülebilirlik Dersi - Son Dakika

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