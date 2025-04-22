Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde! - Son Dakika
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Eğitim

Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde!

Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan\'da İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde!

Branding Türkiye, Marka İnisiyatifi ve Eva Software Technology partnerliğiyle hazırlanan Marka İnisiyatifi Zirvesi'25 etkinlik serisinin birincisi 24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında sektör profesyonelleri, girişimciler, akademisyenler, uzmanlar ve üst düzey yöneticiler ile üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar buluşma fırsatı bulacak.

22.04.2025 21:52
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Branding Türkiye, Eva Software Technology ve Marka İnisiyatifi partnerliğiyle hayata geçirilen ve üniversitelerden iş dünyasına uzanan gerçekçi, samimi ve harekete geçirici bir öğrenme ekosistemi yaratmayı hedefleyen Marka İnisiyatifi Zirvesi I MİZ serisinin birincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

MARKA İNİSİYATİFİ ZİRVESİ 24 NİSAN'DA

Geleneksel iş süreçlerinin sorgulandığı, ezber bozan fikirlerin konuşulduğu, kariyer seçeneklerinin değerlendirildiği, network fırsatlarının sunulduğu ve yeni nesil kavramların tüm gerçekliğiyle ele alındığı Marka İnisiyatifi Zirvesi'nin 1.'si İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin öncü markalarının üst düzey yöneticileri, literatüre yaptıkları katkılarla tanınan akademisyenler, unicorn adayı girişimlerin kurucuları ve sektörün uzman isimlerinin konferans ve paneller aracılığıyla bilgi ve deneyim aktarımında bulunacağı etkinlik, 24 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek.

Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde!

KONUŞMACILAR

Kurumsal kariyer yolculuğunda, girişimcilik serüveninde veya akademik kariyer sürecinde kendi yolunu çizmek isteyenlere samimi, gerçekçi, katılımcı ve motive edici bir perspektif sunan Marka İnisiyatifi Zirvesi I MİZ'in 24 Nisan 2025 tarihindeki birinci etkinliğinde konuşma yapacak olan isimler şöyle;

  • Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Founder)
  • Ahmet Furkan Budak (Toganworks & Marka İnisiyatifi – Kurucu)
  • Burcu Çakır Çelik (Eva Software Technology – Kurucu Ortak)
  • Doç. Dr. Deniz Akbulut (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı)
  • Şahver Merve Erdönmez Uzun (Borusan Otomotiv – Bayi Geliştirme Müdürü)
  • Gülşah Gümüş Karabağ (Medical Park Care – Kurumsal Pazarlama Bölge Müdürü)

Açılış konuşması, konferans, panel ve networking olmak üzere 4 temel aşamadan oluşan etkinliğin katılımcı firmaları Borusan Otomotiv ve Medical Park Care olurken stratejik partnerleri ise İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi oldu.

Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde!

KATILIMCI PROFİLİ

Genel katılımın açık olan Marka İnisiyatifi Zirvesi I MİZ etkinliklerine başta İletişim Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı önlisans, lisans ve lisansüstü bölümlerinde (Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü, Girişimcilik Bölümü, İşletme Bölümü, Pazarlama Bölümü, İktisat Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü vb.) öğrenim gören üniversite öğrencileri olmak üzere marka yönetimi, iletişim, pazarlama, girişimcilik, dijital markalaşma, kurumsal iletişim, içerik pazarlaması, marka iletişimi, yapay zeka, dijital pazarlama alanlarına ilgi duyan tüm girişimciler, sektör profesyonelleri, yeni mezunlar c-level yöneticiler, kamu çalışanları, medya temsilcileri, ajans çalışanları, kurumsal çalışanlar ve yatırımcılar katılabilir.

EKOSİSTEM DESTEKLİYOR

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen Marka İnisiyatifi Zirvesi'nin 1. etkinliğine İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda Branding Türkiye, Eva Software Technology ve Marka İnisiyatifi organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu etkinliğin stratejik partneri İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi olurken etkinliği destekleyenler arasında Toganworks, Ajans Paradise, KIPS Türkiye, Branding Türkiye Yayınları, Eva & Luna App ve MAB yer aldı. 24 Nisan 2025'teki etkinliğin medya ve destek partnerleri arasında ise PR Atölye Dergisi, Technologic, Teleskop App, Tanıtım Tr, Badi Etkinlik, Kurumsal İletişim 2.0, Startup Gazetesi, TeknoTalk, Haber Galerisi, EsHaber, Medya Takip Merkezi, Franchise Market Türkiye, , Haberler.com, BiHaber.TR, Karma Türkiye, Medya Bilgi Rehberi, Sosyal Dijital, Girişimcio, Sanat Haberleri, Markajenik.net, Hani Kurumsaldık, SonDakika.com, 9 Eylü Gazetesi, 6N Magazine, PR Carnet Dergisi yer aldı.

Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde!

BİLGİ VE KAYIT

Etkinlik başta üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık olarak ve ÜCRETSİZ gerçekleşecek. Etkinlik sınırlı kontenjana sahip olduğu için kayıt zorunludur. Etkinliğe dair detaylar ve kayıt formu ise şöyle;

Tarih ve Saat: 24 Nisan 2025 – 11.00 – 15.00

Mekan: İstanbul Aydın Üniversitesi

Salon: T Blok – Mor Salon

Adres: Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Küçükçekmece/ İstanbul

Ulaşım: Metrobüs ile BEŞYOL durağında inerek İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

  • Kayıt zorunludur.
  • Kontenjan sınırlıdır.
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Son Dakika Eğitim Marka İnisiyatifi Zirvesi 24 Nisan'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde! - Son Dakika

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