150 metrelik Türk bayrağıyla okula giriş yaptılar

Kırıkkale'de yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında okula Türk bayraklarıyla geldi. Etkinlikte bayrak sevgisini ve milli birlik duygusunu yansıtan anlamlı görüntüler oluştu.
Öğretmenler ve öğrenciler, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla okula giriş yaptı.
İşte o anlar:
