ODÜ 2026-2027 akademik yılına törenle başladı, Rektör Baş başarıları anlattı

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) 2026-2027 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin 20 yıllık geçmişinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek öğrenci memnuniyeti, bilimsel araştırmalar ve uluslararası sıralamalardaki başarılarına dikkat çekti.

Akademik yılı açılış töreni, morfoloji binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Ordu Üniversitesi tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, yaptığı konuşmada üniversitenin 20 yıllık geçmişinde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokuluyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Üniversitede bin 600'ü aşkın akademik ve idari personel ile 20 bine yakın öğrencinin bulunduğunu ifade eden Baş, üniversitenin geleceğe daha güçlü bir akademik yapı ve araştırma kapasitesiyle hazırlandığını kaydetti.

ULUSLARARASI SIRALAMALARDA YER ALDI

Üniversitenin akademik başarılarına da değinen Rektör Baş, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) değerlendirmeleri sonucunda 2 yıl süreyle kurumsal akreditasyon almaya hak kazandıklarını belirtti. Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda tıp ve sağlık alanında 1001+ bandında, yaşam bilimleri alanında ise dünyanın ilk bin üniversitesi arasında yer aldıklarını aktaran Rektör Baş, açık erişimli bilimsel yayın oranıyla Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında bulunduklarını ifade etti.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNDE KARADENİZ BİRİNCİSİ

Üniversitedeki bilimsel araştırma çalışmalarının öğrenciler arasında da yaygınlaştığını belirten Baş, 2025 yılında TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamında 92 öğrenci projesinin destek almaya hak kazandığını, bu sayının önceki döneme göre dört kat arttığını söyledi. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2026 sonuçlarına göre ODÜ'nün 126 devlet üniversitesi arasında öğrenci memnuniyetinde 10'uncu, Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldığını belirten Rektör Baş, elde edilen başarıların daha iyisini yapmak için önemli bir sorumluluk getirdiğini dile getirdi.

Gazze'de ve tüm Filistin coğrafyasında üniversitelerin yerle bir edildiği, eğitim hakkının barbarca engellendiği bir insanlık dramına şahitlik ettiklerini aktaran Rektör Baş, "Akademik dünya, küresel adaletin ayaklar altına alındığı bu tür krizlere karşı insanlığın ortak vicdanını temsil etmekle yükümlüdür. Bizler de Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını akademik kürsülerden haykırmaya ve bu soykırıma karşı sesimizi gür bir şekilde yükseltmeye kararlıyız. Bu doğrultuda her türlü zorluğa rağmen eğitim mücadelesini sürdüren Filistinli gençlerin ve bilim insanlarının yanlarında olmayı, akademik dünyada adaletin ve dayanışmanın savunuculuğunu üstlenmeyi üniversitemizin temel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTEMİZ ŞEHRİMİZE CİDDİ ANLAMDA DEĞER KATIYOR"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ise üniversitenin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversitenin Ordu'ya ekonomik, sanayi, bilimsel ve sosyal alanlarda önemli katkılar sunduğunu ifade eden Baş, "Gerçekten şehrimize Ordu Üniversitesi ciddi anlamda bir değer katmakta. Hem ekonomisine hem sanayisine hem bilimsel gelişmelere hem insanımızın sosyal ve fikirsel dünyasının gelişimine ciddi anlamda katkı sunmakta. Biz üniversitemizden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. Ordu Üniversitesi, Türkiye'de tercih edilebilir üniversiteler arasında da üst sıralarda yer alıyor" dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın akademik yılın açılış dersini verdiği törende, fakülte ve meslek yüksekokullarına birincilikle yerleşen öğrenciler ile profesör ve doçent unvanı alan akademisyenler için tebrik töreni düzenlendi.

Programa Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.